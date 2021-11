Astrologia: i segreti delle Sibille

Le Sibille hanno un’origine molto antica e fanno riferimento alla sacerdotessa di origine greca “Sibilla”, famosa in quanto divinatrice del passato, del presente e del futuro. “Sibilla” era un nome proprio di persona e nella mitologia greca e romana indicava donne devote a qualche divinità, con il potere di dare responsi e predizioni ai loro consultanti. Non si tratta di personaggi di fantasia, ma sono realmente esistite. Ecco perché si è scelto di dedicare a loro delle carte, prima utilizzate per scopi ludici e successivamente divinatori.



Esistono diversi tipi di mazzi di sibille: possiamo trovare mazzi di 52 o 32 carte, suddivisi in 4 semi, che sono quelli tradizionali dei cuori, quadri, fiori e picche. Ciò che contraddistingue le Sibille da altre carte comuni è che in ogni carta viene raffigurata un’immagine che dà indicazioni precise sul suo significato. Solitamente, ai lati delle carte troviamo anche il numero e seme di riferimento, oppure possiamo proprio trovare una parola chiave della carta o una breve descrizione di quanto vuole comunicare al consultante.



Il consulto con le Sibille riesce a dare una visione più chiara a chi rivolge una domanda ad esse. Inoltre, è molto interessante il fatto che danno indicazioni precise anche sulle tempistiche in cui i responsi si verificheranno. Il tempo, infatti, varia a seconda della predominanza di un seme invece che un altro. Quando dominano i cuori, l’evento accadrà in primavera, con i quadri in inverno, con i fiori in estate e con i picche in autunno.