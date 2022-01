Astrologia: i Pianeti del Capricorno

Nel cerchio dello Zodiaco , i Pianeti si dispongono nei dodici Segni Zodiacali in modo da manifestare diverse qualità in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che si trovano a loro agio in un Segno e altri che in quel Segno si sentono repressi nella loro natura. Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio. Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.

I Pianeti del Segno Zodiacale del Capricorno sono i seguenti:



Domicilio -Saturno, il Signore del Tempo, ha il suo domicilio nel Segno del Capricorno. È qui che infatti si sente a casa e riesce ad esprimere la sua natura austera, fredda, selettiva, capace di discernere ciò che è utile da ciò che non lo è. Saturno in Capricorno parla di disciplina e, in alcuni casi, di rigidità e inflessibilità.



Esaltazione - Il Pianeta della guerra, Marte, si esalta nel Segno del Capricorno, che gli permette di esprimere la sua natura che, in un certo senso, può essere definita militaresca. Marte in Capricorno è tenace, testardo, ostinato, impone le sue regole in modo autoritario e forte. Non ammette debolezze o fragilità ed è poco propenso al perdono.



Esilio - Nel Segno in cui ha il domicilio Saturno, ha naturalmente il suo esilio l’astro legato alle emozioni: la Luna. La Luna non trova terreno fertile nel Capricorno e non riesce a raggiungere un livello di intimità tale da potersi mostrare in ogni sua forma. Chi nasce con la Luna in Capricorno deve impegnarsi tanto per riuscire a comprendere le proprie emozioni e condividerle con gli altri.



Caduta - Alcuni testi dicono che Giove, il Pianeta dell’espansione, della ricchezza e della prosperità, si trovi in caduta nel Segno del Capricorno in quanto troppo arido per accogliere tutta la sua pienezza. Secondo altre tradizioni astrologiche, è Venere ad essere in caduta nel Segno del Capricorno. Il Pianeta dell’amore, infatti, trova troppa rigidità e freddezza per potersi manifestare in tutto il suo dolce splendore. Tuttavia, altre tradizioni sostengono che Venere si scaldi lentamente anche in questo Segno.