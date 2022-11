Astrologia: come conquistare o far fuggire lo Scorpione

COME CONQUISTARLO: La biancheria intima è un dettaglio che lo manda fuori di testa. Prima di essere conquistato fisicamente o sessualmente, però, ha bisogno di essere attratto da qualcosa di “particolare”, una caratteristica che renda il suo potenziale partner diverso da tutti gli altri.



Deve essere sensibile, comprensivo e paziente (altrimenti, come potrebbe stare al suo fianco per tanto tempo?). Se vuoi conquistarlo davvero, devi fargli capire che di te si può fidare e che custodirai sempre i suoi segreti come se fossero il tesoro più prezioso del mondo. Apprezzerà la tua tenerezza e la spontaneità con cui lo abbraccerai, lo accarezzerai o lo bacerai. Sin dal primo momento in cui sfiorerà la tua pelle, capirà se tra di voi ci potrà essere una storia che vada oltre una sera.



COME FARLO FUGGIRE: Dopo aver legato a sé uno Scorpione, non è facile farlo andar via perché tende a creare delle relazioni di dipendenza, che lasciano sempre una traccia indelebile, che non si dimenticano con facilità. Sicuramente si allontana quando si accorge che il partner non è più sincero: non può tollerare l’idea di un tradimento e considera una mancanza di rispetto anche il fatto che tu rivolga ancora la parola ad un tuo ex oppure che tu sia gentile con chi tenta di corteggiarti, pur sapendo che sei impegnata con lui.



Tuttavia, nonostante la storia possa interrompersi, continuerà in qualche modo a provocarti e a ricordarti quanto il tuo comportamento sia stato scorretto. Ha la fama di essere un Segno vendicativo e rancoroso, ma la sua immensa sensibilità lo rende anche molto fragile e, quando si sente incompreso, soffre molto. La cosa migliore che tu possa sperare, se vuoi che esca definitivamente dalla tua vita, è che incontri qualcun’altra. Allora, piano piano, ti lascerà andare.