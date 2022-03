Astrologia: come conquistare e come far fuggire un Pesci

Come conquistarlo - L’importante è fargli credere di avere davanti a sé un futuro roseo e felice, dove tutti vivranno felici e contenti. Rimane affascinato da chi ha il coraggio di raccontargli la sua vita, la sua infanzia o i suoi problemi adolescenziali. Il Segno dei Pesci vuole sempre salvare il mondo, incluso il suo partner. Si sente fortemente attratto da persone che sappiano sostenere il suo sguardo magnetico e che abbia la consapevolezza che gli occhi siano lo specchio dell’anima.

Adora fare regali, ma è felice anche di riceverli, specialmente se si tratta dei suoi fiori preferiti, di una canzone scritta appositamente per lui o un dipinto di cui è stato fonte d’ispirazione. Al primo appuntamento rimane colpito dalla location e i castelli sono sicuramente i luoghi che preferisce.



Come farlo fuggire - Sfuggente e veloce. Il Segno dei Pesci si può catturare senza troppa difficoltà, ma altrettanto facilmente scappa se non si sente legato ad un livello profondo con la persona che ha al suo fianco. Non sopporta di trascorrere il suo tempo con partner scorbutici e trascurati, che respingano o rifiutino la sua tenerezza e le sue coccole. Si sente tradito da chi lo prende in giro e scambia la sua sottile malizia per ingenuità. Scappa dalle persone che lo fanno sentire in trappola e che vogliono decidere come organizzare le sue giornate.

È più facile convincerlo con qualche scusa a fare ciò che si desidera piuttosto che chiederglielo apertamente. Non se la sente di portare avanti relazioni in cui teme di far soffrire il partner a causa di problemi che riguardano solo ed esclusivamente la sua vita. Si sente attratto da persone stravaganti, ma se ne allontana se diventano troppo instabili e inaffidabili. Si innamora follemente, ma è meno folle di quello che sembra. Le sue emozioni lo guidano e lo orientano.