Astrologia Arcaica: sai che cos'è la Pentalogia?

Il Sistema si fonda sullo studio della doppia stella a cinque punte, il doppio Pentagramma. Le due stelle indicano una il Macrocosmo (il mondo esteriore) e l’altra il Microcosmo (il mondo interiore) dell’individuo. Esse vengono costruite in base a calcoli che vengono effettuati sfruttando la sola data di nascita (giorno, mese e anno).

Questo studio ha lo scopo di rappresentare il mondo materiale e il mondo spirituale della persona, e permette attraverso una serie di calcoli di comprendere non solo a quale Pianeta Arcaico si appartiene ma anche di comprendere meglio la propria spiritualità e il proprio mondo interiore. Solo in questo modo si ha la possibilità di una reale evoluzione.



Secondo l’Astrologia Arcaica la data di nascita ci informa sulle tendenze e sulle caratteristiche del consultante. La data di nascita è divisa in tre parti:

1) l’EGO si calcola dal giorno di nascita e dà informazioni sulla personalità esteriore della persona, come esprime il suo carattere, come si mostra agli altri.

2) L’ANIMA si ricava dal mese di nascita dà informazioni sulla personalità interiore, sull’anima, sui desideri, su quello che si vorrebbe realizzare, le emozioni che caratterizzano interiormente, quindi i limiti e le difficoltà interiori ma anche le potenzialità innate di cui una persona è dotata.

3) il FISICO si ricava dall’anno di nascita e da informazioni sulle azioni pratiche come ci si muove, come si agisce nei confronti della vita. Questo dato informa su come vengono messe in pratica la volontà interiore e la volontà esteriore (inconscio e conscio).



Con ulteriori calcoli, si può giungere all’identificazione di una tipologia planetaria, o segno arcaico, che permette di capire da quale simbolo astrologico viene rappresentata ogni persona.