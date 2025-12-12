Logo Tgcom24
Donne
Oroscopo
Stelle focose

Astro Sexy Parade: chi brillerà in amore nel weekend

Scopri se il tuo Segno Zodiacale è tra quelli baciati dal favore delle Stelle e se farai faville sotto le lenzuola

12 Dic 2025 - 05:00
© Istockphoto

© Istockphoto

Come sempre nel fine settimana l’Astro Sexy Parade ci indica i Segni Zodiacali super favoriti dalla benevolenza delle Stelle in campo amoroso. Scopri la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola da venerdì 12 a domenica 14 dicembre.

1.    BILANCIA
L’aria vibra di desiderio; bastano due mani che si sfiorano per accendere un incendio silenzioso.

2.    SAGITTARIO
Il desiderio si insinua tra le pause e i silenzi, trasformando l’ordinario in intensità inattesa.

3.    LEONE
Il piacere si annida nei dettagli: un sospiro, un tocco sulla pelle, un sorriso che promette di più.

4.    ACQUARIO
Il tuo corpo e la tua mente si incontrano nel gioco del desiderio: improvvisazione e complicità dominano la scena.

