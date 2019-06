Astro Sexy Parade: i Segni più felici in amore nel weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni che godono dei migliori influssi astrali per un weekend davvero hot in amore . Ecco i super favoriti dalle Stelle nel fine settimana 28-30 giugno.

GEMELLI

Il tuo partner sa che, per farti rilassare, deve farti godere ripetutamente. Preparati allo sfinimento.



ACQUARIO

Non mettere limite alle tue fantasie, nemmeno se si tratta di coinvolgere uno sconosciuto molto sexy.



TORO

Per te un lungo bacio è il miglior anticamera che possa esistere per un amplesso indimenticabile.



PESCI

Se vuoi che il partner ti conduca verso l’estasi, sii accondiscendente ai suoi desideri più insoliti.