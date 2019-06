Astro Sexy Parade: i Segni favoriti in un fine settimana d’amore

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade mette in primo piano i Segni più favoriti dalle Stelle in campo amoroso. Ecco i super fortunati che faranno faville nel weekend 14-16 giugno

1. PESCI

Dietro la tua aria dolce e delicata, si nasconde una grande libidine. Non conosci limiti di tempo.



2. CANCRO

Se è da tanto tempo che non sperimenti il sesso in automobile, riprova questa eccitante esperienza!



3. SCORPIONE

In materia sessuale, non accetti insegnamenti da nessuno. Ti diletti a dominare il tuo amante!



4. SAGITTARIO

La Luna rende la notte il momento adatto per far emergere i tuoi desideri sessuali più arditi.