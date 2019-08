Astro Sexy Parade: i Segni favoriti in amore di questo weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in campo amoroso. Ecco i super favoriti nel weekend 23 – 25 agosto.

1. TORO

Con il sostegno di Marte, la sfera sessuale si fa bollente e qualcuno si rallegra per le tue performance strabilianti.



2. CAPRICORNO

Nel sesso non dovrebbero esistere tante regole e c’è chi ti insegna a rendere ogni attimo infuocato.



3. CANCRO

Prendere improvvisamente il comando della situazione mentre fai l’amore col partner, è favoloso!



4. VERGINE

Se sei molto esigente e nel sesso ti piacciono le cose fatte in un determinato modo, Marte e Venere ti accontentano.