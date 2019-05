Astro Sexy Parade: i Segni favoriti del fine settimana

Come ogni settimana, la Astro Sexy Parade ci rivela quali Segni Zodiacali sono baciati dalle migliori consonanze stellari in campo amoroso ed erotico. Ecco chi farà scintille sotto le lenzuola e vivrà un amore da sogno nel fine settimana 25-26 maggio

1. CANCRO

Un ritorno di fiamma inaspettato potrebbe sconvolgere molto piacevolmente tutti i tuoi sensi.



2. PESCI

Marte e Lilith in aspetto favorevole ti offrono occasioni incandescenti per soddisfare ogni tua voglia.



3. ACQUARIO

Il sesso senza amore non solo esiste, ma può essere fantastico se viene vissuto in tua compagnia.



4. GEMELLI

I racconti delle performance erotiche dei tuoi colleghi potrebbero risvegliare le tue voglie assopite.