Astrologia: il significato di Mercurio nei 12 Segni

Ma cosa può significare che al momento della propria nascita Mercurio fosse in un Segno anzi che in un altro? Analizziamo brevemente ogni singolo caso.



MERCURIO IN ARIETE - In questa posizione Mercurio non si trova propriamente a suo agio e porta a far confusione tra razionalità e istinti del momento. La fretta nel fare ogni cosa non porta buoni risultati.



MERCURIO IN TORO - Nel Segno del Toro, Mercurio potrebbe incontrare tempi un po’ lenti per la sua natura. Nonostante i ragionamenti richiedano lungo tempo, il risultato è eccellente.



MERCURIO IN GEMELLI - Mercurio in questo Segno si trova a casa sua e si manifesta con tutta la sua forza, dando al nativo grande talento in ogni forma di comunicazione.



MERCURIO IN CANCRO - Con Mercurio in questa posizione, potrebbe esserci la tendenza ad avere i propri pensieri costantemente orientati verso il passato. Curiosità per la storia.



MERCURIO IN LEONE - Il Pianeta della comunicazione nel Segno del Leone potrebbe caratterizzare il Tema Natale di personaggi dello spettacolo molto famosi ed esuberanti.



MERCURIO IN VERGINE - Così come per il Gemelli, anche qui Mercurio si esprime al massimo delle sue potenzialità, rendendo il nativo intelligente, astuto e brillante. Sarcasmo e ironia trionfano.



MERCURIO IN BILANCIA - Nell’elemento Aria, Mercurio si trova abbastanza bene e qui potrebbe sicuramente essere utile per avere una vita sociale felice e intensa. Socievolezza e grande flessibilità.



MERCURIO IN SCORPIONE - Questa posizione di Mercurio potrebbe essere la più indicata per un investigatore segreto oppure per una scrittrice di libri gialli. Intelligente e cervellotico.



MERCURIO IN SAGITTARIO - Quando si trova nel Sagittario, Mercurio tende a rendere il nativo troppo chiacchierone e troppo ingenuo. La scaltrezza difficilmente è di casa in questo Segno.



MERCURIO IN CAPRICORNO - Il proprio modo di ragionare potrebbe essere considerato l’unico valido da chi possiede Mercurio in questa posizione. Abilità nella gestione del denaro.



MERCURIO IN ACQUARIO - Mercurio in questo Segno ha un nonsoché di stravagante. Segna il confine tra follia e genialità, rendendo il nativo interessante, ma a volte presuntuoso.



MERCURIO IN PESCI - L’intelletto mercuriale si scontra col magico mondo dei Pesci, che non ha nulla di razionale. Il rischio di illudersi è molto facile. Fantasia esasperata.