Astro Sexy Parade: i Segni al top nel fine settimana

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in campo amoroso. Ecco i super favoriti nell’ultimo weekend di luglio.

1. CANCRO

Per coronare un importante sogno d’amore, il sesso è fondamentale. Ti aspettano attimi d’euforia!



2. VERGINE

Qualcuno potrebbe offrirsi volontario per soddisfare le tue piccole perversioni. Non avere freni.



3. TORO

Anche quando la stanchezza ti assale, il desiderio erotico non cala. Puoi soddisfarlo con un nuovo amante!



4. GEMELLI

Un calice di vino è il tuo miglior alleato per far finire chi ti piace tra le tue morbide e fresche lenzuola.