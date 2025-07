Nicoletta Romanoff criticata da un medico per i 4 figli da 3 padri diversi: il fenomeno dello slut shaming

Il caso non è isolato. Dietro le polemiche si nasconde un fenomeno ben più ampio e insidioso: lo slut shaming, ovvero la tendenza a stigmatizzare e colpevolizzare le donne per le loro scelte sessuali o affettive. Questo comportamento si fonda su un doppio standard sessuale ancora radicato in molte culture, compresa quella italiana: ciò che per un uomo è motivo di ammirazione (avere più partner, più figli da relazioni diverse) per una donna diventa motivo di vergogna e biasimo.