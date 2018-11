Nasce Goovi, il nuovo brand per le donne e per tutta la famiglia

Dall’incontro tra Michelle Hunziker e Artsana Group e dalla combinazione di ingredienti naturali ​nasce Goovi , un nuovo brand che propone prodotti per la cura della persona pensati per tutta la famiglia, integratori alimentari per il benessere delle donne e prodotti per la cura della casa . Goovi è un modo di vedere la vita all’insegna della positività e della naturalità , con formulazioni naturali, efficaci e sicure perfette per le donne e le mamme di oggi.

Michelle Hunziker, co-fondatrice di Goovi, racconta come abbia sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero il suo quotidiano più semplice e salutare, ma che allo stesso tempo fossero divertenti, perché l’allegria è un aspetto importante della sua vita: “Volevo creare una linea di prodotti che fosse idonea non solo per me ma anche per le mie bambine: buoni, efficaci e allo stesso tempo naturali. Da portare con me in palestra, ma da usare anche in casa con loro”.



I prodotti Goovi nascono da un’attenta e costante ricerca e da un’accurata selezione di materie prime di alta qualità: in particolare, le linee Family Care e Integratori Donna sono state sviluppate privilegiando la naturalità degli ingredienti senza rinunciare all'efficacia tenendo fede ai valori della centralità e del benessere della persona. Sono distribuiti in farmacia e attraverso l’e-commerce su goovi.com.



Le formulazioni dei prodotti sono fino al 99,5% con ingredienti di origine naturale, con estratti naturali fermentati e specifici a seconda delle funzionalità di prodotto e le profumazioni naturali con oli essenziali senza parabeni, fenossietanolo, siliconi, solfati, oli minerali, PEG, SLS, SLES, coloranti, alcol e fragranze sintetiche e adatti anche ai vegani; tutti i prodotti sono dermatologicamente testati su pelli sensibili e prodotti in Italia.



Goovi si distingue per una naturalità inaspettata, colorata e divertente che rispecchia alla perfezione lo spirito della sua co-fondatrice: positivamente buono, sorprendentemente naturale.