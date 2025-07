Michelle Hunziker, Ramazzotti e Tronchetti Provera, vacanza a tre: come far funzionare il viaggio con l’ex e il nuovo partner

Fondamentale, poi, è trovare il giusto equilibrio tra momenti condivisi e spazi personali. Stare insieme sempre e comunque non è realistico né salutare: serve rispetto per le dinamiche di coppia, vecchie e nuove. E' utile alternare attività da fare in gruppo – come una gita, un pranzo o una giornata in barca – ad altri momenti dedicati esclusivamente alla nuova relazione, per coltivare l’intimità senza far sentire nessuno di troppo. Allo stesso modo, anche l’ex ha diritto di ritagliarsi tempo per sé, senza pressioni o sovrapposizioni. Solo così si evita il rischio che la convivenza forzata si trasformi in un campo minato emotivo.