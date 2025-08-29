Meghan Markle e i collant obbligatori: quando un capo diventa simbolo di libertà negata

“Indossare collant color carne non è mai stato autentico per me”, ha confidato Meghan Markle a Bloomberg, ricordando il periodo da working royal. Un obbligo non scritto ma radicato nel protocollo di Buckingham Palace, che impone alle donne della famiglia reale di coprire le gambe con calze trasparenti durante gli eventi ufficiali. Una regola che Kate Middleton ha sempre rispettato con naturalezza e che Meghan, invece, ha percepito come una forzatura: un capo imposto dall’alto, incapace di rispecchiare la sua personalità.