Le regole top per gustare un hamburger

Se non avete mai pensato di stilare un decalogo su come apprezzare al meglio il vostro panino, potete leggere i suggerimenti di chi, da vero estimatore, l’ha fatto per voi.



Ecco come Stefano Cavada, food influencer ed esperto del settore enogastronomico, ha riassunto in dieci punti per Deliveroo le mosse più giuste per non perdere neanche un morso di gusto.



1. Mangiate in piccoli morsi l'hamburger raddoppiando i tempi di degustazione e di conseguenza la gioia derivata: la tecnica consiste nel mangiarlo girandolo continuamente in tondo fino ad arrivare al cuore del condimento.



2. Per un vero contatto con l'amato panino, mollate le posate e usate le mani. Se proprio volete, tagliatelo a metà.



3. Usate a piacimento le salse anche sul pane in modo da aggiungere e personalizzare maggiormente il vostro hamburger fino ad inzupparlo direttamente in quella che preferite.



4. Prima di iniziare fate un po’ di stretching alle dita: usate i mignoli e i pollici per sorreggere la parte inferiore dell’hamburger ed evitate che il ripieno sfugga via. Hashtag #ilmignolosempresotto.



5. Se temete di finire le patatine organizzate una bella cena al buio e rubatele al vostro commensale.



6. Se siete molto affamati sfruttate tutte e due le mani e mangiate contemporaneamente due hamburger. Ricordate, il mignolo sempre sotto.



7. Godetevi l’hamburger dove più preferite: su una panchina, a tavola, sul divano. Ogni posto è quello giusto.



8. Capovolgere l'hamburger sottosopra è un'idea per rischiare meno di sporcarsi: la fetta di pane superiore è più spessa e assorbirà le eventuali fuoriuscite.



9. Non esitate a farcire il vostro panino con le patatine se siete indecisi su cosa mangaire prima: raddoppierete gusto e piacere.



10. La creatività e il gusto di mangiare vanno di pari passo: divertitevi e fatevi ispirare dalle infinite varietà di hamburger che potete inventare.



A questo punto, non vi resta che addentare il vostro hamburger preferito per celebrare degnamente questa giornata e buon appetito!