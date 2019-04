Polpettine al sugo: un classico irresistibile

PROCEDIMENTO

Amalgamate bene tutti gli ingredienti e formate le polpettine (grandi come una castagna) con il palmo della mano. Passatele nel pangrattato e friggetele in abbondante olio di semi già caldo.

Cuocetele fino a doratura, scolatele su carta assorbente e preparate il sugo di pomodoro. Soffriggete in una casseruola il porro tritato in poco olio di oliva, versate la passata di pomodoro, salate e lasciatela cuocere per 5 minuti. Unite a questo punto le polpettine e fatele cuocere nel sugo per almeno 15 minuti.