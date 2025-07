Gillette Venus Glow Fest: bellezza, self-love e riflessione tra musica e divertimento

Infine, la ricerca ha indagato il ruolo delle nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, nella gestione delle informazioni relative al corpo femminile. Nonostante l’AI sia ormai parte integrante della vita quotidiana, il 49% delle donne dichiara di non aver mai utilizzato strumenti di AI per cercare informazioni sul corpo, mentre il 36% afferma di non averci mai pensato. Questo dato sottolinea l’importanza di educare le consumatrici sull’utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti per accedere a risorse utili e affidabili.