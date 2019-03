Tante idee simpatiche per celebrare la festa della donna Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In casa o fuori non ha importanza: quello che conta è trascorrere una giornata diversa, che ci regali un po' di svago o che ci faccia sentire importanti.



Una giornata nella spa: un classicone, che però ha sempre il suo bel perché. Se non abbiamo mai tempo per noi, se ci pare che toglierci dalla consueta routine e dedicarci qualche ora sia quasi una rapina ai danni di dei colleghi e della famiglia, bene è arrivato il momento di abbandonare i sensi di colpa e lasciarsi andare. Evviva il relax!



Voglia di shopping: andare in giro per vetrine nelle vie eleganti della città, o addirittura fare una scappata in un outlet per immergersi nel piacere dell'acquisto, è un lusso che non sempre ci possiamo permettere. Budget a parte, è l'idea di svagarsi tra capi firmati e accessori di lusso che ci fa inebriare: e chi se ne importa se poi torneremo a casa con solo qualche piccolo pacchetto, l'importamte è trascorrere una giornata all'insegna del lusso (altrui!)



Impara l'arte del pasticcere: più o meno in cucina ci arrangiamo? Allora proviamo a cimentarci in qualcosa di particolare, un corso di pasticceria per esempio. Mettere le mani in pasta è sempre molto divertente e il risultato in questo caso sarà anche molto gustoso e gratificante. Da fare con le amiche o anche da sole per fare nuove conoscenze e divertirsi senza il pensiero di sbagliare.



Pigiama party: per le più giovani e non solo. Un modo simpatico, divertente e budget praticamente azzerato è quello di passare una serata tra amiche, magari noleggiando un apio di film (d'amore, ma non solo!), senza trucco né tacchi alti, ma con un buon bicchiere di bollicine e qualche tartina stuzzicante. Per una volta, lasciamoci andare.



Svagati coi fiori: ecco un modo originale e simpatico per festeggiare l'8 marzo. Iniziamo la giornata con qualche ora nei vivai scegliendo fiori e vasetti colorati e allegri e poi dedichiamoci al nostro terrazzo o al giardino. Dedicarsi al verde di casa è estremamanete rilassante e gratificante, ci fa sentire in forma e con l'umore al top. Da provare!



Un pranzo diverso: anche solo qualche ora lontano dal solito tran tran è sufficiente per macare la differenza dalla routine quotidiana. Con un'amica dedichiamoci una pausa pranzo in qualche bel posticino non troppo lontano (mare, montagna, lago non importa) che possa offrirci una vista speciale in cui lasciare andare sguardo e spirito. Tutto ha un sapore differente e milgiore quando il luogo e la compagnia sono perfetti.



Come un sommelier: se siamo affascinate dal nettare degli dei, una proposta per trascorerre l'8 marzo in maniera inusuale è quella di prenotare una visita a una cantina. Le degustazioni di vino tra le botti e con la spiegazione degli enologi è sempre una esperienza molto gratificante e ricca di spunti interessanti e curiosi. Per intenditori e non solo.



Diamoci un taglio: anche questo è un grande classico, Per marcare la differenza rispetto al passato o a un presente che non ci paice più, spesso noi donne iniziamo proprio dai capelli. Approfittiamo quindi della festa della donna per una terapeutica seduta dal parrucchiere. Migliora umore e autostima, non resterà che prenotare il ristorantino giusto per la serata.



Un piccolo viaggio: se il budget e il tempo lo consentono, afferriamo al volo un'occasione di viaggio per una meta anche non troppo lontana. Un paio di giorni fuori casa saranno sufficienti a farci tirare il fiato e a restituirci un rinnovato entusiamo. Unica accortezza: trolley leggero ridotto al minimo, comodo da trasportare e super facile da riporre al quando torneremo a casa: sapppiamo bene quanto sia noioso disfare i bagagli al rientro dalle vacanze...