Prêt-à-reporter: oggi la vera classe sta nel riutilizzo

Fashion addicted, attenzione: è arrivato il momento di dire addio all'abitudine di comprare capi e lasciarli anni appesi a una gruccia con tanto di cartellino, oppure indossarli una sola volta per una grande occasione; spazio invece al riutilizzo e a una nuova tendenza che ha già contagiato reali e celebrities. Se per Carrie Bradshaw, protagonista di "Sex & The City", un armadio smisurato era forse meglio di un diamante, oggi per molte non è affatto così: la guerra al concetto di “monouso” e ai guardaroba straripanti è iniziata.



Pensare che riutilizzare più volte lo stesso abito sia una caduta di stile è un vero errore: lo dimostrano celebrities note per il loro buon gusto e la loro raffinatezza. È il caso di Kate Middleton, paladina del “riciclo”, capace di re-indossare in più di settanta occasioni abiti già sfoggiati in precedenza, ;ma anche di Cate Blanchett, Brad Pitt, della regina Letizia di Spagna e persino di un’icona del fashion come Anna Wintour, fieri sostenitori del Prêt-à-Reporter.



Il concetto è molto semplice e segue la filosofia del “less is more”: comprare meno, ma prestando più attenzione a manifattura e qualità per contrastare la produzione di rifiuti, in favore di quello che viene definito Slow Fashion, puntando quindi sull'acquisto di capi necessari, di qualità e prodotti in modo sostenibile che possano essere riutilizzati con stile e adattati ad ogni occasione variando gli accessori.