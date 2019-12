Natale: meno stress e più tempo con i nostri bambini

Il Natale viene una volta all’anno ed è un’occasione da non perdere: è un momento di dolcezza e di amore, in cui si costituisce un patrimonio di ricordi e di affetti che accompagnerà i nostri bambini per tutta la loro vita. Per questo occorre trasformare le Festività in un vero momento del cuore, in cui rendere felici i piccoli, ma insieme educarli e fare tutto quello che serve davvero al loro benessere. I pediatri del SIPPS, Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, forniscono utili consigli e raccomandazioni per un Natale davvero a misura di bambino e per la serenità di tutta la famiglia.