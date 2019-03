Il parto: quante ne sai sull'analgesia epidurale?

Ci siamo: il momento tanto sognato, ma anche tanto temuto, è arrivato.

Sono iniziate le prime doglie, un dolore che non avevamo mai sospettato nè conosciuto prima e che ci fa capire che ormai la gravidanza è arrivata al termine. D'altra parte, mentre possiamo facilmente dare un inizio al travaglio da parto (e oggi grazie alla strumentazione e al monitoraggio abbiamo indicazioni in tempo reale sia sulla quantità sia sull'intensità delle doglie) non possiamo purtroppo prevederne la fine: potrebbe trattarsi di qualche minuto come anche di diverse ore, rendendo estenuante il parto per la nascita del nostro frugoletto.



Tuttavia su una cosa possiamo fare chiarezza: chi l'ha detto che soffrire è naturale ed inevitabile?

Se pensiamo che persino nell'antichità si tentava di lenire il dolore del parto, attrezzandosi con amuleti e riti magici come nell'antico Egitto, oppure utilizzando infusi di mandragola, papavero e altre erbe come facevano i greci e i romani, non ci deve stupire che il miglioramento delle tecniche analgesiche sia oggi al servizio delle donne per permettere loro di lenire quanto più possibile la sofferenza.



Ma cosa è l'analgesia epidurale?

Si tratta delle somministrazione di anestesia in sede locale attraverso un ago o un catetere posizionato nello spazio epidurale, ovvero uno spazio microscopico (da tre a sei millimetri di spessore), all'interno degli spazi della colonna vertebrale in maniera totalmente indolore.



Il Comitato Nazionale di Bioetica ritiene che l’analgesia epidurale sia il mezzo migliore che la medicina offre per compiere una libera scelta su come affrontare il parto, in grado di fornire la giusta consapevolezza e partecipazione all’evento; non solo, per il Comitato è un diritto della partoriente poter scegliere un’anestesia efficace e dunque questa dovrebbe essere inclusa tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza.