Disturbi alimentari KO con la app "Sc(Hi)accia dca"

Sc(Hi)accia dca è la app che consente agli adolescenti, ma anche alle famiglie, di interagire direttamente con un esperto in disturbi del comportamento alimentare, trovando le risposte e l'aiuto necessario.

L'obiettivo è quello di favorire la prevenzione e la diagnosi precoce di questi disturbi, un fenomeno in continua crescita e la app può offrire un supporto concreto alle ragazze e ai ragazzi che altrimenti difficilmente si rivolgerebbero a un centro specializzato.



Purtroppo, infatti, chi soffre di disturbi alimentari assume un atteggiamento di isolamento relazionale, ma attraverso questa app chi è vicino ai ragazzi - in primo luogo la famiglia, ma anche scuole, oratori, associazioni sportive - e rileva questo rifiuto sa che cosa fare: ha infatti la possibilità di valutare i propri timori e affidarsi a un'équipe specializzata che attui interventi psicologici e nutrizionali mirati alla gestione dell’ansia, delle emozioni negative, del reintegro nel tessuto sociale e dell’aumento graduale del peso, finalizzato a ottenere una condizione di buona salute.



Un contatto meno invasivo, ma più immediato con il mondo sommerso di chi soffre di questa patologia; tuttavia dopo questo primo approccio via web, il centro della Palazzolo a Bergamo è a disposizione per supportare i pazienti con percorsi personalizzati.

Si va dalla valutazione diagnostica con psichiatri, medici, dietisti e psicoterapeuti, per poi proseguire con il percorso ambulatoriale, volto ad aiutare nell'elaborazione delle emozioni e mirato per superare le difficoltà di salute, con un lavoro terapeutico basato su immagine corporea, autostima e relazioni interpersonali.



Gli esperti rispondono a chi esprime dubbi sull'alimentazione, talvolta dettati da pregiudizi, e a chi richiede d’informazioni di ogni genere: sull'accesso al servizio, sui servizi e in merito ai percorsi disponibili sul territorio nazionale, quale percorso eventualmente intraprendere; garantiscono anche sostegno e l'orientamento rispetto a problemi di tipo alimentare legati alla sfera corporea, al ritiro sociale e al peso.



Accedere ai servizi dalla app è estremamente semplice: bastano un nickname e una e-mail per la conferma della registrazione. Non vengono richieste ulteriori informazioni, come provenienza o età, al fine di garantire il massimo livello di privacy e tutela dei propri dati personali. Oltre all'applicazione, sono disponibili anche il sito web www.schiacciadca.it e la pagina Facebook @dcaistpalazzolo.



Perché di anoressia e bulimia si può guarire, se riconosciute e curate con tempestività.