Giulia: da Cuneo all Afghanistan per aiutare i bimbi e le neomamme

22 gennaio 2019 05:00 Giulia: da Cuneo allʼAfghanistan per aiutare i bimbi e le neomamme Il parto rimane una delle principali cause di morte delle donne, ma qualcosa si può fare: per esempio formare adeguatamente le ostetriche

Giulia Moggio è una giovane ginecologa piemontese. Trentasei anni, di Cuneo, tanta voglia di dedicarsi agli altri; non a caso studia medicina, ma l’idea è soprattutto quella di aiutare le donne e i bambini. Una voglia che la spinge a partire per i luoghi in cui il parto rappresenta ancora un rischio altissimo per la vita delle donne e la mortalità neonatale raggiunge livelli impressionanti.

Una vera emergenza sanitaria: secondo un rapporto Unicef, in Afghanistan muore 1 neonato su 25, mentre in Italia, tanto per fare un confronto, si ha un tasso di mortalità neonatale di 1 neonato morto ogni 500 nati vivi.



Sempre secondo il rapporto, queste morti si possono prevenire con accesso a personale ostetrico qualificato, unito a soluzioni igieniche adeguate, come l'acqua pulita, i disinfettanti, l'allattamento nelle prime ore di vita, il contatto pelle a pelle e naturalmente la buona nutrizione.



Giulia, come hanno reagito i suoi genitori quando ha detto che partiva con Medici Senza Frontiere?

I miei genitori erano preoccupati, ma rassegnati. Mi hanno detto: ma proprio in Afghanistan devi andare? Non c’è un posto più tranquillo? Poi mi hanno visto felice e questo è bastato.

D’altra parte, ho deciso di partire con MSF perché avevo la garanzia di poter lavorare per un’organizzazione davvero imparziale e coerente, molto strutturata e quindi in grado di garantire maggior sicurezza agli operatori prestando standard di cure molto alti.

Sono partita per Khost, una città nel sud est dell’Afghanistan, a 30 chilometri dal confine con il Pakistan, dove nascono circa sessanta bambini al giorno, 2.000 al mese!



Come è andata? Cosa ci può raccontare?

È stata un’esperienza che ha superato le mie aspettative e durante la quale ho avuto spesso la sensazione di trovarmi al posto giusto nel momento giusto.

Khost rappresenta una realtà unica: ogni giorno donne lavorano per la salute di altre donne e dei loro bambini. Tra quelle mura si avverte una forza incredibile, tutta femminile.

Ho la testa e il cuore pieni di ricordi positivi: dai sorrisi riconoscenti delle pazienti arrivate in condizioni critiche, al primo pianto di quel neonato salvato, dagli incredibili miglioramenti che in tre mesi ho visto fare alle ostetriche locali, ai loro forti e sinceri abbracci, dal supporto costante degli altri compagni di avventura, a tutto quello che ho imparato dalla vita in ospedale e dai racconti di vita degli altri operatori espatriati.

Una sfida importante è fare fronte al carico di lavoro dell’ospedale: in un mese ci sono circa 2.000 parti e questo significa sale travaglio, sala parto, sala operatoria e reparto sempre pieni, le urgenze e le emergenze costanti.

Pretendere di avere tutto sotto controllo è una follia, ma questo apre la porta a un vero gioco di squadra e alla responsabilizzazione dello staff nazionale.