Fase 3: piccoli trucchi per un bagaglio perfetto in vista del weekend al mare

Lo abbiamo tanto atteso e finalmente il grande momento è arrivato: superata l'emergenza è possibile uscire dal "guscio" di casa e godere della spiaggia e del mare per dare il via alla stagione estiva . Per alleggerire lo spirito e il trolley organizziamo il bagaglio in modo semplice, completo e funzionale: ecco come fare.

Un po' di tintarella per abbandonare finalmente il colorito grigio e l'aria mesta causati dall'isolamento per il Covid-19 è davvero indispensabile.

Niente di più bello che riassaporare la (ri)conquistata libertà con un fine settimana al mare tra sabbia, sole e qualche piccolo divertimento.

Senza dimenticare mascherina, guanti monouso e gel disinfettanti, possiamo stilare una lista dei must have essere sempre al top in ogni momento della giornata.



Per il viaggio: il distanziamento non è sufficiente a garantire un ambiente fresco e arioso, che si sia in treno o in auto. Puntiamo quindi su abiti leggeri o su pantaloni in cotone e maglietta, preferibilmente in filati naturali. Anche se l'aria condizionata non può essere usata ovunque, non dimentichiamo un maglioncino o una felpa e una sciarpina, per evitare fastidiosi mal di gola che di questi tempi potrebbero destare preoccupazione. Tra i colori, sì al bianco: elegante e versatile, è l'ideale in qualsiasi situazione, di giorno come di sera, oltre a garantirci di non morire di caldo quando il sole picchia. Quanto alle calzature, le sneakers sono sicuramente il top per viaggiare e per passeggiare, ma non dimentichiamo un paio di sandali bassi da abbinare a camicioni o shorts: occupano pochissimo spazio e ci salvano da mille situazioni.

In riva al mare: quando siamo in spiaggia, shorts o pareo sono egualmente perfetti, quindi scegliamo in base al nostro gusto personale. Il pareo è elegante, leggero ed elegante: perfetto se abbinato a espadrillas o flip flop, con un cappello di paglia a tesa larga sarà super chic. I pantaloncini, di jeans o cotone, sono comodi e talvolta irriverenti: decisamente più adatti alle giovanissime, trovano consensi anche tra le più adulte di noi. Una bella maglietta a spalle scoperte o un top colorato saranno facili da abbinare e leggeri da infilare nel trolley.

Alla sera, per cena o per un drink: non siamo ancora usciti completamente dal tunnel del contagio, quindi distanziamento e mascherine rimangono obbligatorie. Aperitivi e cene sì, ma senza buffet o assembramenti: per rimanere sedute e comode i tacchi non sono un problema, quindi perfetti gli abiti ampi, così come i tubini, da abbinare a qualche accessorio vistoso, orecchini o collane, e scarpe alte, zeppe o tacchi a spillo. Non dimentichiamo comunque uno scialle o un golfino perché le temperature scendono ancora parecchiko e la sera in riva al mare può fare fresco: meglio tenere lontani tosse e raffreddore, ammalarsi non conviene mai, soprattutto adesso.

Dopocena in compagnia: quanto è bello godersi le serate estive chiacchierando con gli amici? Davvero una delle abitudini a cui è veramente impossibile rinunciare. Per rimanere alzati fino a tardi, una tuta e una felpa con cappuccio ci salveranno dai brividi di freddo e saranno comodissime anche per fare quattro passi in spiaggia, anche dopo il calar del sole. Non smettiamo di ricordare che al momento le mascherine sono obbligatorie e il distanziamento pure: per un abbraccio o per stare mano nella mano, non scordiamo il gel disinfettante da portare sempre con noi. Utilissimo in ogni occasione, insieme al cellulare diventa il nostro compagno inseparabile e il must have nella borsetta di qualsiasi signora.