Cene a casa: buone norme e galateo anti-Covid

Il fatto di frequentare gli amici, di cenare insieme , di tirare tardi a tavola tra buon cibo e ottimo vino sono un vero must delle serate d’estate. Non a caso, la convivialità e la possibilità di incontrare liberamente le persone a cui siamo affezionati sono alcune tra le rinunce che ci sono pesate di più durante le settimane del lockdown . Anche se le restrizioni si vanno via via allentando, alcune cautele sono ancora d’obbligo: per questo molti hanno ancora una certa riluttanza a frequentare locali e ristoranti : la cena a casa è un’alternativa molto gettonata. A patto, naturalmente, di rispettare alcune regole che faranno sentire i nostri ospiti a loro agio e sereni.

NO PANIC – Organizzare una cena a casa non è difficile come potrebbe sembrare. L’estate è una stagione che invita all’informalità e alle preparazioni semplici. Specie se ci troviamo in compagnia di amici di vecchia data, non occorre allestire un banchetto: puntiamo su cibi freschi e leggeri, sui prodotti di stagione e sugli alimenti che non richiedano cotture elaborate. Se proprio siamo in difficoltà, chiediamo l’aiuto di un’amica o acquistiamo qualcosa di pronto da utilizzare come base a cui aggiungere il nostro tocco personale. L’importante è soprattutto stare in compagnia e divertirsi.

GIARDINI E TERRAZZI – Anche se il peggio è passato, ricordiamoci che la pandemia non è conclusa. Vietato affollati in piccoli spazi , soprattutto al chiuso: sì alla cena con più commensali solo se disponiamo di uno spazio adeguato, rigorosamente all’aria aperta, e adeguando il numero degli ospiti alla necessità di mantenere il distanziamento quando si è seduti a tavola e nei vari momenti della serata. Se siamo costretti a una cena indoor non resta che limitare il numero degli ospiti e regolarlo in funzione della dimensione della stanza che ci ospiterà: meglio comunque, non superare i quattro commensali, arrivando a sei se disponiamo di un soggiorno molto grande.

COSA METTERE IN TAVOLA – I buffet, i piatti in comune, i finger food sono decisamente da evitare, come pure le cene in piedi, in cui gli ospiti vagano da una parte all’altra e tendono ad avvicinarsi più del dovuto. Predisponiamo la tavola mantenendo i posti a un metro di distanza uno dall’altro, facciamo in modo che le persone si alzino eventualmente da tavola una alla volta e preferiamo cibi da servire già impiattati, per evitare che persone diverse maneggino piatti di portata in comune e le stesse posate. Per lo stesso motivo, anche se avremo fornito sapone e disinfettante per le mani ai nostri ospiti al momento del loro arrivo, è opportuno che sia sempre la stessa persona a versare acqua e vino.

IL PANE – Va servito già tagliato o in panini di piccole dimensioni: meglio farlo trovare già in tavola accanto a ciascun ospite nell’apposito piattino, mentre è da evitare il cestino in comune. Se non se ne può fare a meno, occorre predisporre l’apposita pinza per servirsi senza toccare il pane con le mani. In ogni caso, sarà la padrona di casa a maneggiarlo e a servire gli ospiti.

ALL’ARRIVO – Anche se il peggio della pandemia è passato, gli abbracci, le strette di mano e le effusioni sono ancora a rischio: meglio salutarsi con il classico colpetto di gomito o il saluto indiano a mani giunte. Man mano che gli ospiti arrivano, occorre fornire loro il gel disinfettante e invitare tutti a lavare e igienizzare le mani. In bagno devono esserci gli asciugamani monouso per gli ospiti, di carta o di spugna, e un luogo in cui porli dopo l’uso. Se la cena è al chiuso, possiamo chiedere a tutti di togliere le scarpe: in caso contrario, le scarpe possono igienizzate con uno spray disinfettante. Se la cena è indoor e abbiamo in funzione un condizionatore, il flusso dell’aria deve essere orientato verso l’alto e non direttamente verso il tavolo.

CIASCUNO AL SUO POSTO – Cerchiamo di limitare al massimo i movimenti delle persone. Provvediamo personalmente alle varie necessità della tavola in modo che i commensali non debbano alzarsi dal loro posto. Chiediamo a tutti di non appoggiare sul tavolo telefonini o altri oggetti, per lo meno finché la cena non sarà conclusa e la tavola sparecchiata. Muoviamoci con naturalezza, senza ansia, ma se lo riteniamo necessario, non esitiamo a richiamare i nostri amici alle norme di prudenza e di distanziamento. Se poi qualcuno dei nostri ospiti si mostra timoroso, mostriamo il massimo rispetto per le sue preoccupazioni: assecondiamolo e chiediamo agli altri di fare altrettanto: la prudenza è ancora d’obbligo, ma non è nemica del divertimento e dello stare insieme in modo piacevole.