Carnevale: cinque idee facili facili per mascherarsi con allegria

Tra poco sarà Carnevale e così ci inizia a stuzzicare l'idea di mascherarci. Tuttavia a volte la fantasia fa difetto, oppure siamo troppo stanche per metterci a pensare anche al costume, o ancora non abbiamo voglia di spendere soldi per il travestimento adatto per partecipare alle feste o anche solo per recarci in piazza per le immancabili sfilate. Che fare?

Come una rockstar: una parrucca colorata super aggressiva e un paio di occhiali scuri, se abbinati a un giubbotto nero e a qualche catena al collo, saranno perfetti per un travestimento "Lady Gaga style". Facile, veloce ed economico.



Femme fatale: basta una piuma sistemata in maniera un po' maliziosa sulla nostra testa, un bocchino che ricorda la Belle Epoque e, se proprio vogliamo esagerare, un abitino con le spalline sottili o una sottoveste in tessuto cangiante per sembrare subito uscite da un film degli anni '30. Effetto garantito.



Il simpatico pagliaccio: un classico senza tempo e senza età, né sesso: il clown è sempre graditissimo e immancabile in ogni Carnevale che si rispetti. Parruca multicolor e calzettoni a righe basteranno per un travestimento a tutta simpatia. Più semplice di così!