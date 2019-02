Dieci idee originali da copiare... con il cuore! Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Arte antica: per chi ama il lavoro con l'uncinetto o il tricotage, niente di più semplice che armarsi di qualche gomitolo di cotone per confenzionare velocemente tanti cuori da sistemare ai borsi del piatto, sullo specchio del bagno o al regalo che avremo deciso di dare al nostro partner. Simpatici.



Nei tuoi panni: il panno è un ottimo alleato per chi desidera confezionare cuori morbidi da toccare e magari da utilizzare come profumabiancheria. Con qualche bottoncino o sovrapponendo strati di diversi colori i cuori saranno un regalo allegro e magari anche utile. Soffici.



Ad arte: divertenti e super facili, i cuori in pasta di sale o in plastilina sono perfetti anche per essere utilizzati come fermacarte o come ciondoli. Creativi.



Carta e forbici: se il tempo è poco e la manualità non è proprio il nostro forte, cartonicini colorati, nastri, colla e forbici saranno sufficienti per dare al nostro San Valentino un tocco originale. Pratici.



Dulcis in fundo: biscottini e torte saranno perfetti per i più golosi e per chi vuole festeggiare all'insegna della dolcezza. Basta procurarsi gli stampi a forma di cuore, che siano di metallo o in silicone non ha importanza. In questo caso, lasciamo perdere la dieta e concentriamoci solo sulla bontà: burro, zucchero, cacao e panna non possono mancare. Deliziosi.



A ciascuno il suo: anche la tovaglietta segnaposto con un cuore dipinto ha tutto un altro aspetto. Per sorprendere chi amiamo, oltre a una gustosa cenetta a lume di candela, possiamo munirci di pennello e colore, o anche di pennarelli indelebili, per decorare le tovagliette. Originali.