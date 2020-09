Veranda, la soluzione perfetta per mantenere ancora un po’ di estate in casa

Con l’avanzare dell’ autunno le temperature si fanno via via più rigide ed è quasi inevitabile tapparsi in casa rinunciando al piacere di star fuori; chiudere la terrazza, ove possibile, è un intervento che permette di sfruttare al massimo lo spazio esterno anche nella stagione fredda con un pizzico di eleganza e glamour.

La magia della veranda è indiscutibile e sono tanti i buoni motivi per chiudere la terrazza o il balcone laddove venga concesso e sia possibile farlo.

Oltre alla piacevolezza di sentirsi immersi nell’ambiente circostante, facendo in modo che lo sguardo possa vagare oltre i muri delle stanze, non si deve sottovalutare la privacy e la sicurezza che la veranda può offrire.

Pulizia e manutenzione poi sono di gran lunga più semplici in un ambiente che si può chiudere, riducendo allo stesso tempo il livello di rumore, spesso troppo alto soprattutto nelle grandi città.

Ultimo, ma non meno importante, di fatto si aumentano i metri quadrati disponibili dell’abitazione e si ottiene un locale aggiuntivo da poter utilizzare durante tutto l’anno e non solo nella bella stagione.

Per i design addicted non mancano spunti e idee, dalla scelta dei materiali all’allestimento interno.

Per quanto concerne i primi, ogni materiale ha vantaggi e criticità. I serramenti possono essere di alluminio, acciaio, PVC o legno.

L’alluminio viene molto utilizzato per i suoi profili sottili disponibili in qualsiasi colore, anche in tonalità legno per chi predilige la naturalità, ma offrendo una manutenzione facile e poco costosa.

Relativamente all’arredo, si può puntare su mobili da giardino, eleganti e pratici, oppure su divani e chaise longue perfetti per rilassarsi o per conversare davanti a un panorama, che può pure essere quello della città in cui si vive: non a caso, le più nuove ed lussuose soluzioni abitative della Grande Mela prevedono ampie verande a completamento della propria abitazione.

Infine, per chi lavora in smart working, la veranda offre la straordinaria opportunità di sentirsi un po’ meno costretti tra le mura di casa e più connessi con il mondo esterno: un bel connubio che rende decisamente più piacevole lo stare in casa e godersi la dolcezza della stagione che sta cominciando.