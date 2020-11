Vasca da bagno: concediti il lusso di una pausa a tutto relax

La vasca da bagno , per lungo tempo considerata fuori moda o, peggio, inutile, ritrova oggi il suo ruolo da protagonista nella stanza dedicata alla cura di sè . Qui tante idee e suggerimenti per ricavare un angolo dedicato al relax e alla pace interiore , dimenticando lo stress e la fretta .

Lockdown e Covid-19, due parole che ormai fanno parte del nostro vocabolario quotidiano e che stanno pesantemente condizionando le nostre vite.

Ma la buona notizia è che, dovendo rimanere a casa, possiamo dedicarci con più calma ai piccoli piaceri quotidiani, riscoprendo pratiche antiche capaci di regalarci relax e svago, come un bel bagno rilassante nella vasca di casa.

Ecco allora che questo complemento d'arredo, per qualche tempo dimenticato e ritenuto quasi inutile e fastidioso per lo spazio che occupa, ritrova il suo inalterato splendore e diventa protagonista assoluto nel bagno e in camera da letto.

Dopo essere stata accantonata a causa di uno stile di vita divenuto sempre più frenetico, la vasca ha spesso lasciato il posto alla doccia, sicuramente più veloce e pratica, ma decisamente meno romantica e ristoratrice.

Se nel Medioevo la vasca era di legno, oggi le vasche sono realizzate in ghisa, acciaio smaltato e in plastica accoppiato a vetroresina.

L'utilizzo di materiali nuovi e originali e la ritrovata diffusione della vasca in casa anche se di dimensioni contenute stanno stimolando la creatività di designer e architetti pronti a cogliere ispirazioni e scoprire nuovi trend per le forme e le location ideali per qualsiasi abitazione.

Perfetta sistemata vicino alle finestre per godere del panorama circostante, la vasca da bagno non disdegna la camera da letto, per dare continuità al relax e al riposo, ma sa posizionarsi discreta e riservata anche in bagni minuscoli radente alle pareti o trionfare nei soggiorni delle abitazioni dei più design addicted.

Non resta quindi che scegliere tra linee minimaliste e sinuose, dall'aria candida ed essenziale, oppure optare per vasche più tradizionali e di ispirazione Belle Epoque, con piedini e rubinetteria importante.