Tendenze: il 2019 è l anno del wallcovering

La carta da parati dove non te l’aspetti: ecco il must have delle ultime tendenze d'arredo per l'interior design. Che siano ecologiche, viniliche o in tessuto non tessuto, rendono ogni angolo della casa adatto per essere decorato, perfino cucina o bagno, grazie ai nuovi materiali impermeabili e lavabili.



Le novità in fatto di wallcovering sono quelle individuate dall'architetto Davide Scarantino, fondatore di Italianway, start up del settore turismo e ospitalità sempre all'avanguardia nell'anticipare i gusti dei viaggiatori, sempre meno ospiti e sempre più cittadini contemporanei.



La scelta della giusta carta da parati non è affatto facile e può influenzare la quantità e la tipologia di arredi con cui completiamo l’appartamento; d'altronde, deve essere sempre in armonia con il contesto della casa in cui entra così come dell’ambiente esterno. Si tratta di un evergreen che, usato sapientemente, è in grado di dare un tocco di unicità all’ambiente che vogliamo arredare come pochi altri elementi sanno fare.



La novità assoluta è la carta da parati in fibra di vetro, tutta italiana, con duplice funzione decorativa e protettiva, ma non mancano quelle ecologiche o naturali totalmente in tessuto, come le preziosissime in seta che da sole bastano a rendere l'ambiente eccentrico e sofisticato.



Ecco quindi i consigli dell’architetto per vestire anche la casa con l'outfit che fa tendenza o rifarle il look!



1. I love Tokio: impazza la mania del Giappone anche nel design d’interni che riprende i precetti del feng shui e l’essenzialità della cultura domestica del Sol Levante. In due appartamenti è stata utilizzata una carta da parati con disegni delle tipiche Carpe Koi, animale guida che simboleggia la perseveranza ed è di buon auspicio.



2. Urban Jungle: una foresta di piante tropicali in casa è possibile anche per chi non ha il pollice verde semplicemente decorando un parete. In camera, ad esempio, creando un contrasto tra un disegno floreale dai colori accesi con l’armadio bianco lucido e la testata del letto color sabbia, o in salotto se sono già presenti arredi in legno naturale scegliendo una carta da parati con fitto fogliame.



3. Come in un quadro: avere alle pareti un paesaggio impressionista di Monet non è mai stato così facile! Le carte da parati che riproducono opere famose sono tante, di grande effetto sono quelle che riproducono “l’effetto Trompe-l'oeil” donando profondità ed eleganza.



4. Il giardino segreto: come il libro della scrittrice Frances Hodgson Burnett, realizza nel tuo appartamento in città la tua piccola oasi di relax per liberarti del caos. Basterà scegliere una delle tante carte da parati foliage prodotte nelle raffinate boutique Parigi, ma acquistabili con un click per arredare la camera da letto come se fosse un romantico bosco da fiaba per inguaribili romantici.



5. Broccato o damascato: per creare un effetto armonico e proporzionato, è preferibile scegliere grandi grafiche nel caso di spazi e soffitti alti. Ottimo l’escamotage dell’utilizzo di una carta con un colore profondo ed avvolgente come il blu oceano per dare identità a un ingresso/disimpegno grande e anonimo. Le fantasie broccato o damascate conferiscono quel tocco di “drammaticità” immancabile nelle case in stile classico.



6. Glamour: le fashion victim sanno che i migliori amici di una donna sono i brillanti e allora come fare per avere un effetto brillante anche in una stanza? Se si vuole illuminare la camera da letto, la posa di una carta da parati con glitter argentati è quello che serve. E il risveglio con le prime luci del mattino, sarà di certo in pieno stile Tiffany...



7. Voglia di viaggio: il 2019 è stato decretato l’anno dello slow travel e cosa c’è di meglio di un volo in mongolfiera per vedere le cose da un’altra prospettiva? La carta con le mongolfiere fa parte di una serie per indomiti avventurieri e travel blogger che vogliono viaggiare anche quando stanno a casa. Tra grandi mappe del globo o cartine geografiche simili a mappe del tesoro sarà come sognare ad occhi aperti.



8. Anni '70: il vintage non passa mai di moda. Nel caso di ambienti spogli, un disegno ricco è quello che ci vuole e riuscirà a completare l'ambiente. Il consiglio è quello di buttarsi sui motivi floreali: le varietà di bouquet sono davvero tante, ma quelle con più carattere hanno petali macro e texture acquerello.



9. Geometrico: disegni optical o geometrici, colori mat da abbinare a qualche isolato pezzo di design, sono la scelta giusta se la stanza è già piena di arredi. Ma sono le carte da parati 3D l’ultima frontiera in fatto di arredamento, con disegni che creano illusioni ottiche tridimensionali o trasformano le anonime pareti di casa in sfondati architettonici con colonne e volte medievali.



10. Skyline: grattacieli illuminati, ponti mastodontici o una carrellata di palazzine newyorkesi con le tipiche scale antincendio di Brooklyn, lo sfondo perfetto per un loft urban style è lo skyline che oggi può essere riprodotto su una carta da parati grazie ad una foto HD facilmente acquistabile online. Se si vuole una parete unica, bisogna rivolgersi ad una wallpaper factory: basterà consegnare una foto e in poche settimane avremo una carta “su misura”. Il suggerimento? Attenzione ai costi, l’originalità costa cara!