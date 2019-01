Tendenza broccato: in casa piace il lusso del tessuto prezioso

Caldo ed elegante, il broccato è un tessuto prezioso non solo per il materiale utilizzato, la seta , ma anche per la complessità della lavorazione. Un tempo di esclusivo appannaggio delle classi più agiate e nobili, oggi è utilizzato per guarnire gli ambienti domestici e per abiti, scarpe e borse dall'aria importante e ricercata.

Broccato, il tessuto prezioso di tendenza Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cuscini: morbidi, lucenti, preziosi, arredano il nostro soggiorno o la camera da letto rendendoli speciali e accoglienti. Nelle tonalità del nero e oro sono perfetti per le feste natalizie, ma sono bellissimi anche nelle tonalità del rosso e crema, autunnali e tuttavia allegri quanto basta a regalare charme e voglia di stringerli a sé.



Tende: la tenda anche nelle abitazioni più moderne rimane un must. Non solo a incorniciare le finestre, ma ideale per garantirci la giusta privacy e a proteggerci dal freddo o dal troppo sole. Perfetto complemento d'arredo, oggi si trova a costi davvero molto contenuti e ci consente di dare una ventata di novità senza spendere troppo e rendendo gli ambienti sofisticati senza appensatirli.



Rivestimenti: poltrone e divani diventano protagonisti indiscussi del living quando il rivestimento è prezioso e importante. Sapientemente mixati ad arredi dal gusto contemporaneo, sono perfetti per una casa che ha la vocazione dell'accoglienza.



Tappezzeria: ritornata prepotentemente di moda, la tappezzeria oggi si declina nelle case moderne rivestendo anche solo una delle pareti di casa. Piace nelle nuance dell'azzurro, così come nei toni accesi del rosso e dell'arancio, ma è perfetta anche nei fucsia e abbinata a boiserie di rovere sbiancato o a pavimenti in parquet preziosi e caldi. Un lieto ritorno, insomma.