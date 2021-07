Tendenze arredo: porta in casa un po’ di giallo, il colore dell’estate Istockphoto 1 di 32 Istockphoto 2 di 32 Istockphoto 3 di 32 Istockphoto 4 di 32 Istockphoto 5 di 32 Istockphoto 6 di 32 Istockphoto 7 di 32 Istockphoto 8 di 32 Istockphoto 9 di 32 Istockphoto 10 di 32 Istockphoto 11 di 32 Istockphoto 12 di 32 Istockphoto 13 di 32 Istockphoto 14 di 32 Istockphoto 15 di 32 Istockphoto 16 di 32 Istockphoto 17 di 32 Istockphoto 18 di 32 Istockphoto 19 di 32 Istockphoto 20 di 32 Istockphoto 21 di 32 Istockphoto 22 di 32 Istockphoto 23 di 32 Istockphoto 24 di 32 Istockphoto 25 di 32 Istockphoto 26 di 32 Istockphoto 27 di 32 Istockphoto 28 di 32 Istockphoto 29 di 32 Istockphoto 30 di 32 Istockphoto 31 di 32 Istockphoto 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Giallo in casa: che si tratti di tende, cuscini, tappeti o elettrodomestici poco importa, quel che conta è ricaricare le pile con un colore vitaminico che richiama i meravigliosi narcisi, i girasoli o i limoni di Sorrento: ecco allora come portare un po' di estate in casa anche con un budget ridottissimo facendo ricorso a fantasia e creatività.

Divani e poltrone: i divani di tendenza sono gialli e in materiali differenti. Sì dunque a velluto, fibre naturali e pelle, magari ricordando i chester, ma in chiave modernissima, perfetti da appoggiare a pareti color del mare o anche grigie, per regalare allegria ad ambienti dalla vocazione austera. Se lo spazio non abbonda e il budget non lo consente, basta anche solo una poltrona di recupero da rivestire con tessuti color dell’oro per impreziosire con charme anche lo spazio più piccolo.

Cuscini ovunque: in casa o sul terrazzo, in giardino o sul letto, abbinare cuscini gialli a quelli che già abbiamo è facile e divertente. Nessun limite: a righe, a pois o con motivi geometrici, l’importante è giocare: non c’è che l'imbarazzo della scelta.

Una testiera tutta nuova: sopra il letto un pannello giallo appeso come testiera o decorazione, fa subito estate. Proviamo anche nei corridoi o sulle pareti della cucina per un risultati davvero sorprendente. Per i più sportivi, ecco l'idea vincente: una bici, anche vecchissima, da sistemare in bella mostra dopo aver dipinto di giallo le gomme o la sella.

Tappeti e scendiletto: chi lo ha detto che i tappeti in estate sono da dimenticare? Optiamo per tappeti a pelo raso, purché gialli, da stendere davanti al divano o in mezzo alla stanza: ideali per delimitare gli spazi, sanno regalare calore e personalità anche alle piastrelle più anonime.

Tende e teli: sulle finestre una tenda leggera gialla è il miglior modo per restituire un po' dei raggi solari anche all'interno delle mura di casa. Se non vogliamo sostituire le tende, basta un telo in tulle da sistemare incorniciando la finestra: facile, impalpabile, costano davvero pochissimo e sono di grande effetto.

Nei vasi: i fiori gialli sono meravigliosi e non possono mancare negli ambienti di chi desidera l'allegria sui balconi, nel centro tavola o sul comodino. Narcisi, rose, girasoli, margherite: qui davvero non ci sono limiti, ma solo il desiderio di circondarsi di profumi ed essenze.

In cucina: anche nel locale più importante della casa un elettrodomestico giallo fa la differenza. Il frigorifero giallo, per esempio, rompe lo schema e con la sua presenza attira su di sé gli sguardi anche dei meno affamati.

Sulla tavola: piatti, bicchieri e stoviglie gialli sono il massimo per dare una sferzata di energia anche ai nostri pranzi. Perfetti da abbinare a tovagliette blu cobalto o turchese, sono comunque versatili per poter essere utilizzati per qualsiasi mise en place.

In piscina: anche quando ci rinfreschiamo con un tuffo, il giallo diventa protagonista. Un materassino gonfiabile, i lettini prendisole, una borsa termica nel colore dell’estate sono il miglior accompagnamento per i momenti di svago e relax.