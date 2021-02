San Valentino: piccolo vademecum per una casa a misura di coppia

Anche in periodo di pandemia Cupido non smette di scagliare le sue frecce e così sono tante le coppie che decidono, Covid o non Covid, di metter su casa : in occasione della festa degli innamorati ecco alcuni accorgimenti molto utili per sfruttare al massimo gli spazi , tenere lontano i bisticci e assicurarsi una vita a due all’insegna dell’ armonia e della complicità .

In camera da letto l’armadio è per due: secondo gli esperti di Habitissimo, che hanno stilato un elenco di suggerimenti preziosi, combinare due guardaroba in un unico armadio significa non solo tenere in perfetto ordine vestiti e accessori, ma soprattutto evitare discussioni e litigi. Un buon modo per aumentare la capienza è sfruttare tutta l’altezza disponibile, riporre in scatole o sui ripiani alti i capi che si usano raramente, sistemare nei cassetti la biancheria e gli indumenti più delicati. Con questi piccoli accorgimenti è possibile ottimizzare al meglio e organizzare gli spazi dell’armadio, così da evitare di impazzire quando cerchiamo un capo particolare, proprio quello giusto per l’occasione. Se si ha la possibilità di realizzare una cabina armadio, puntiamo su elementi modulari optando sempre per le ante scorrevoli: poter modificare la disposizione a seconda delle esigenze consente di sfruttare il mobile più a lungo e le ante scorrevoli saranno l’ideale se gli spazi sono ridotti. Il consiglio furbo? Se il budget non lo consente, possiamo optare per le tende, discrete e super economiche. Se poi il nostro sogno è avere la cabina armadio, ma non si disponiamo di una nicchia, possiamo costruirne una: basta contattare un professionista e predisporre una struttura in cartongesso.



In soggiorno vince la versatilità: mantenere un giusto equilibrio tra una relazione affettiva intensa e gioiosa, ma che sia al tempo stesso rispettosa degli spazi e degli interessi dell’altro è fondamentale per la buona riuscita di una convivenza. Se l’abitazione non è grandissima la zona giorno ha il compito di fungere da salotto e da ufficio allo stesso tempo, ma deve essere anche la zona relax e la sala hobby. Per adempiere a tutte queste necessità la prima cosa da fare è capire quale area può essere destinata alle diverse attività: la zona dedicata all’home office, per esempio, può essere ricavata usando una libreria come divisorio, oppure ottenuta realizzando una parete in cartongesso con la possibilità di fungere anche da angolo relax dedicato alla lettura. Il tavolo da pranzo può diventare il piano di lavoro per gli hobby più disparati: una tovaglia in materiale resistente sarà perfetta per proteggerne la superficie, mentre un apposito spazio, magari nascosto all’interno di un mobile consolle, sarà destinato ad accogliere gli utensili una volta finito il lavoro: dalla cucitrice alla cassetta degli attrezzi.



La cucina, meglio compatta ed essenziale: la cucina, che lo si voglia o no, è l’ambiente più importante della casa. Quando lo spazio a disposizione non è molto, può essere risolutivo destinare un’intera parete della cucina a scaffali ed elettrodomestici: forno e frigo, per esempio, possono essere incassati sfruttando le soluzioni a colonna. Un’altra soluzione salvaspazio è optare per la cappa integrata al piano cottura: una tecnologia sempre più alla portata di tutti. Se le dimensioni della stanza non sono quelle che vorremmo, è sempre possibile ricorrere al falegname per studiare la soluzione perfetta per gli angoli “morti”: in una casa piccola, tutto può diventare spazio da utilizzare.



Il bagno, a prova di intimità: la stanza da bagno è diventata nel tempo la nostra piccola spa privata, il luogo dove tutti noi, signore e signori, ci dedichiamo alla cura di noi stessi e al nostro benessere. Se nella doccia il soffione può essere attrezzato con dei Led per sessioni di cromoterapia, un impianto di filodiffusione può servire ad accompagnare un bagno caldo con una selezione di musica soft e d’atmosfera. I colori giocano un ruolo importantissimo: i toni neutri e poco accesi sono da preferire sulle pareti, mentre con i rivestimenti ceramici si può dar sfogo alla fantasia. Il suggerimento è di scegliere finiture opache piuttosto che lucide, per ottenere un ambiente più caldo e accogliente.



Bonus Mobili 2021: quest’anno è possibile usufruire del Bonus Mobili 2021 per i lavori di ristrutturazione. Indipendentemente dall’importo speso per sostenere i lavori, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro riferito alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell’affacciarsi a una nuova vita, poniamo attenzione nell’individuare ciò che non è negoziabile: tutti possediamo oggetti del passato che rivestono particolare importanza, per cui, prima di scegliere l’appartamento perfetto per iniziare una nuova vita insieme, occorre fare chiarezza su ciò che ognuno dei partner intende portare con sé. Se la coppia ha tanti libri o quadri particolari o ancora arredi che magari sono stati ereditati e rivestono un grande valore affettivo, bisogna capire come far coesistere tutto in maniera armoniosa, creando un nuovo stile che rappresenti entrambi. Il risultato sarà tanto più gradevole quanto più armonioso ed equilibrato sarà l’insieme, anche se, col tempo, molto si aggiusterà perfettamente, senza traumi e in buona pace di entrambi.