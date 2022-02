San Valentino: a casa tutto si moltiplica per due

Dalla colazione alla buonanotte : nella giornata più romantica dell'anno ecco qualche suggerimento per non tralasciare neppure un'opportunità di vivere la casa all'insegna della vita a due .

Due poltrone per due: il più elegante angolo conversazione? E' quello in cui, ciascuno rilassato sulla propria poltrona, ci si scambia opinioni, si discute, si legge, ci si dedica al proprio hobby oppure si inizia un gioco da tavolo. Scacchi, dama, un buon libro o il crochet: la scelta è ampia, basta vivere anche questi momenti insieme.

Due lavelli per due: se non si ha un doppio bagno a disposizione, il momento della toilette può diventare critico e generare qualche discussione tenuto conto che il tempo è sempre tiranno. La soluzione? Due lavelli vicini, che possano accogliere la coppia anche mentre ci si lava la faccia o ci si dedica alla cura di sé. Farsi la barba o truccarsi contemporaneamente facilita la routine quotidiana e rende partecipi l'uno dell'altra anche nelle cose più intime.

Due lampade per due: anche l'illuminazione del tavolo può diventare oggetto del contendere, se lo si usa per lavorare o per cucinare o per altre attività. Due punti luce distinti garantiranno la corretta illuminazione ed un'equa ripartizione del piano di lavoro.

Due tavolini per due: davanti al divano e nella zona living, meglio ripartire equamente lo spazio destinato a ciascuno. Che si tratti di vasi di fiori, riviste, oggetti da collezione vale sempre la stessa regola: a ognuno il suo. Moltiplicare le superfici di appoggio, regala tante occasioni aggiuntive di esprimere la propria personalità ed i propri interessi.

Due comodini per due: accanto al letto, in stanze dalle dimensioni sempre più contenute, diventa difficile poter disporre di un comodino che sia soltanto nostro. Eppure, proprio questo semplice elemento di arredo, è importantissimo per tutti noi: dalla possibilità di appoggiare il cellulare, al libro, agli appunti, alle piccole cose che ci sono sempre care, è davvero irrinunciabile.

Due vasi per due: anche le piante, se nella coppia entrambi hanno il pollice verde, debbono moltiplicarsi. Due angoli dedicati al verde domestico possono convivere nella stessa stanza, che sia il soggiorno o la cucina, la camera da letto o il bagno, ma anche ai lati di uno stesso divano o dello stesso letto. L'importante è sempre e solo condividere, in questo caso anche i segreti per piante bellissime.