Cambiare casa? Non è necessario: basta dare una ventata di novità partendo dalla ristrutturazione dell'esistente . E se c'è una stanza che più delle altre necessita di una rivisitazione, quella è poprio il bagno , il locale ove i sanitari e le nuove soluzioni per docce e vasche fanno la differenza. Vediamo dunque qualche proposta tra le tante che il design più attuale può offrire.

Ristrutturazioni: rinnovare la casa partendo dal bagno Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' proprio così: il bagno è stata la stanza più ristrutturata dagli italiani nel 2018, almeno secondo i dati emersi da uno studio condotto da Habitissimo, il portale dedicato al mondo della ristrutturazione casa.

D'altronde, le ultime tendenze in fatto di arredo bagno vogliono uno stile moderno e minimalista: via gli ornamenti e motivi decorativi, che lasciano il posto a linee pulite capaci di offrire la massima funzionalità, proprio come nella carrellata di immagini che proponiamo.



Tra i lavori realizzati nell'anno passato, il podio per la categoria ristrutturazione lo conquista per l’appunto la stanza da bagno con quasi il 40% del totale dei lavori realizzati; di questi, circa la metà riguarda il rinnovamento integrale della stanza, mentre per il resto i più gettonati sono stati la sostituzione della vasca con un box doccia (39%), il cambio dei sanitari (25%) e delle piastrelle (21%).



Ma cosa spinge gli italiani a cambiare il bagno?