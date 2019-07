Porta il mare in casa: ecco tante idee per sentirti un po in vacanza

Porta il mare in casa: ecco tante idee per sentirti un poʼ in vacanza Istockphoto 1 di 21 Istockphoto 2 di 21 Istockphoto 3 di 21 Istockphoto 4 di 21 Istockphoto 5 di 21 Istockphoto 6 di 21 Istockphoto 7 di 21 Istockphoto 8 di 21 Istockphoto 9 di 21 Istockphoto 10 di 21 Istockphoto 11 di 21 Istockphoto 12 di 21 Istockphoto 13 di 21 Istockphoto 14 di 21 Istockphoto 15 di 21 Istockphoto 16 di 21 Istockphoto 17 di 21 Istockphoto 18 di 21 Istockphoto 19 di 21 Istockphoto 20 di 21 Istockphoto 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bianco, bianco, bianco: la nuance per eccellenza quando si parla di mare, non è il blu, ma il bianco! Sarà perché ricorda il colore delle vele delle imbarcazioni, sarà perché si associa alla freschezza e alla luminosità, se qualcosa vogliamo fare possiamo cominciare proprio da qui. Divani bianchi, pareti chiare e travi in rovere sbiancato sono un must per la casa che vuole proporsi in veste marina. Gli abbinamenti in questo caso sono facili, ma mai banali: si va dai beige agli azzurri, per arrivare sino al blu notte e ai turchesi: non si sbaglia mai.



Mettiti in riga: le righe sono un classico, che non smette di piacere e che continua a rinnovarsi regalando sempre un'aria di novità in casa. Tessuti in cotone, o anche in lino pesante, sono perfetti per i rivestimenti dei divani o delle poltrone che accolgono gli ospiti e si concedono al relax. Le tendenze più moderne amano le righe sottili e i colori tenui, per un effetto mai troppo vistoso, ma elegante e sobrio.



Stelle o conchiglie? la risposta giusta è: entrambe! Raccolte nei nostri viaggi o anche solo in una normale passeggiata sulla battigia, acquistate nei mercatini locali o riprodotte in vetro o plastica, conchiglie e stelle marine rimangono un must nelle case di chi ama il mare. Raccolte in barattoli di vetro, incollate a mo' di cornice su specchi e quadri, disposte in centrotavola originali sono sempre bellissime. Poca spesa, tanta resa!



Morbidezza tra le coltri: anche la camera da letto può trasformarsi quasi in una cabina di una barca a vela: bastano cuscini a tema e un copriletto o lenzuola che richiamano l'atmosfera marinara. Blu cobalto, verde smeraldo o anche nelle tonalità della sabbia, non si può sbagliare. Anche in questo caso, il bugdet necessario per dare una nuova veste alla nostra stanza è davvero piccolissimo.



Il mare in tavola: che si tratti di servizi di piatti o di tovaglie, le proposte del mercato sono davvero infinite. Piacciono le ceramiche fatte mano, così come le tovaglie ricamate, ma vanno benissimo anche set di stoviglie in matriali sintetici, purché blu e di design, o di vetro, più semplici da pulire e più ecologici. Le tovagliette all'americana per vestire colazione o cena sono perfette, purché accompagnate da qualche decorazione che ricordi la passione per il mare: piccoli disegni di pesci, o coralli o ancora alghe dalle forme più disparate. La creatività vince sempre.