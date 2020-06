Piscine: il lusso possibile con installazioni facili, veloci e low cost

Sinonimo di lusso e di ricchezza , la casa con la piscina nell'immaginario di tantissimi di noi è considerata di esclusivo appannaggio dei Vip. Se da un lato una vasca per tuffarsi, prendere il sole e fare qualche bracciata è sempre stato il desiderio di molti, con l' emergenza coronavirus per altri lo è diventato, non solo per il maggior tempo trascorso in casa, ma anche per tutelare la propria salute e sentirsi al sicuro.

I sogni son desideri, ma questa volta volta non occorre la bacchetta magica: grazie alle piscine prefabbricate, anche la nostra dimora può diventare magnifica e offrirci l'opportunità di godere la frescura estiva senza spendere cifre da capogiro.

Piscine interrate: con gli esperti di habitissimo proviamo a capire meglio quali sono le opportunità offerte dl mercato, su cosa orientarci a seconda dei nostri bisogni e del nostro budget. Iniziamo dunque dalle piscine seminterrate o fuori terra; si tratta di vasche realizzate con elementi precostituiti. Spesso per fabbricarle vengono impiegati materiali quali calcestruzzo, resina e acciaio. Le vasche possono essere divise in pannelli, da montare poi in loco, oppure commercializzate in versione monoblocco.

Piscine prefabbricate in cemento: una proposta qualitativamente valida e veloce da realizzare, è la piscina prefabbricata in cemento. L'installazione di questa struttura viene effettuata dopo aver costruito la platea di fondo in cemento, dopodiché si passa al montaggio delle pareti, ovvero dei pannelli prefabbricati tenuti insieme da un'armatura metallica. In seguito, viene fatto colare del calcestruzzo tra i pannelli, in modo da ottenere una superficie liscia che può essere rivestita come si desidera. Il grande vantaggio di questo tipo di piscine è la lunga durata nel tempo; quanto ai costi, secondo gli esperti, si arriva al massimo a un paio di decine di migliaia di euro, ovviamente a seconda delle dimensioni della vasca.

Piscine prefabbricate in acciaio: le piscine prefabbricate in pannelli di acciaio sono tra le più semplici da installare e anche le più economiche. La struttura si realizza unendo tra loro dei pannelli prefabbricati che rendono l'assemblaggio particolarmente veloce e permettono di risparmiare tempo e denaro; inoltre si tratta di una soluzione dalle numerose caratteristiche positive che non si devono sottovalutare. Innanzitutto i pannelli in acciaio sono solidi ed elastici e sopportano bene le pressioni esterne; inoltre, si adattano facilmente ad ogni terreno. Sempre tenendo sotto mano i conti, per una piscina prefabbricata in pannelli di acciaio chiavi in mano, quindi compreso il costo di materiale, installazione, scavo e smaltimento dei detriti non si arriva ai ventimila euro a parere degli esperti.



Piscina monoblocco in vetroresina: la piscina monoblocco in vetroresina è una delle soluzioni più semplici da installare. Dopo aver realizzato lo scavo, basta posizionare la vasca ed è fatta. La parte più complessa consiste nel trasporto della vasca che, nel caso di strutture di grandi dimensioni, deve essere realizzato con mezzi eccezionali. Una ulteriore limitazione è il fatto che queste piscine hanno bisogno di terreni perfettamente stabili per prevenire crepe nella struttura, non semplici da riparare. I costi, più o meno equivalgono a quelli delle piscine prefabbricate in acciaio.

Piscina prefabbricata in casseri di Isoblok: le piscine prefabbricate in Isoblok sono formate da una base in cemento e da pareti costruite con casseri di polistirolo, all'interno delle quali viene gettato il calcestruzzo. Si tratta di una soluzione di facile realizzazione, in quanto non si incorre nelle complicazioni costruttive che si avrebbero utilizzando le casseforme in legno tradizionali. Un altro vantaggio dei cassieri in polistirolo è che permettono isolamento termico, grazie al quale la temperatura dell'acqua risulta più alta e costante.I costi sono i medesimi all'incirca delle altre soluzioni già viste.

Un container per piscina: oltre alle piscine prefabbricate, esistono soluzioni particolarmente originali e innovative, il cui merito, oltre a quello di essere economiche e veloci da realizzare, è anche di rispettare l'ambiente. Alcune aziende, ad esempio, si occupano della trasformazione di container marittimi in deliziose piscine che si installano in un batter d’occhio. Si tratta di progetti 100% sostenibili il cui costo tra l'altro è inferiore rispetto a quello delle strutture tradizionali: il top!