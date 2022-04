Pasqua: una tavola in festa per il pranzo che sa di primavera

Per una tavola da instagrammare basta usare qualche piccola astuzia per riunirsi all'insegna della gioia e dell'allegria in questo giorno speciale .

Sì al bianco, il vero evergreen:

questo colore candido, elegante e raffinato sempre, non può mancare sulla tavola di primavera. Perfetto con qualsiasi arredo e adatto ad ogni stile, è ideale per giocare con ogni abbinamento di colore possibile: giallo, lilla, verde, blu. Il bianco è la scelta eccellente per abbinare uova colorate realizzate dai più piccoli, a biscotti allo zenzero e a pasta di zucchero colorata o ancora a tanti coniglietti teneri, teneri.

Una miriade di fiori:

Una tavola che sa di lavanda:

a casa come a tavola la primavera è benvenuta e dunque i fiori debbono essere protagonisti. Tulipani, narcisi, gerbere, viole, margherite e qualche rosa sono perfetti per inebriare con il loro profumo e regalare tanta allegria per un pranzo pasquale all'insegna della convivialità. Per una mise en place da dieci e lode, puntiamo sulla varietà che più ci si addice e che si adatta al mood del pranzo: qualche nastro e un po' di decori e il gioco è fatto.per una tavola dal sapore super romantico e perfetta per il contesto pasquale niente è meglio del color lilla della lavanda. Una tonalità che non stanca mai e bellissima per i nastri di raso con cui adornare un semplice cestino del pane o da abbinare a piatti etnici color ocra per un pranzo un po' fuori dall'ordinario.

Verde e blu, i colori della natura:

Il pranzo outdoor:

tra le tonalità meno sfruttate, ma sempre eleganti e chic, ci sono le tonalità del verde e del blu marine. Puntiamo su questa tavolozza di colori freddi se amiamo le tavole minimaliste o che richiamano con delicatezza ed eleganza anche lo stile country. Piatti e bicchieri da abbinare a tovagliette, anche realizzate a mano con l'uncinetto, o anche molto semplicemente da appoggiare sui tavoli di legno, magari accompagnati da sottopiatti in tinta.se le condizioni meteo lo consentono, il pranzo pasquale all'aria aperta è l'occasione giusta per inaugurare la bella stagione. Se non abbiamo un giardino, andranno benissimo anche il tavolo in veranda o sul terrazzo, perfetti per trascorrere una domenica serena all'insegna della convivialità e dello stare insieme. Per una tavola informale, sì a tovagliette all'americana purché il richiamo alla festa non venga trascurato: basteranno uova colorate come segnaposto e tanti fiori per rendere speciale anche una tavola "normale".