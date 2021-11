Natale si avvicina: in casa è già ora di pensare all'albero

Natale è quasi alle porte e in qualunque casa, che si trovi al Polo o all'equatore, dove la neve non si sa nemmeno cosa sia, l'albero è il simbolo delle feste . La voglia di festeggiare è sempre tanta e sistemare i doni sotto all' abete addobbato è una vera gioia per chiunque. Ecco allora una rassegna di alberi di Natale diversi per genere e dimensioni in grado di accontentare tutti e di rendere gioioso qualsiasi ambiente , ufficio compreso.

Raffinato ed elegante: i design addicted non possono proprio rinunciare al buon gusto, anche in occasione delle Feste. L'albero di Natale in casa diventa quindi un elemento importante, ma sobrio: ton sur ton, si abbina perfettamente con il modo di essere discreto di chi non ama gli eccessi, nemmeno il 25 dicembre. Super chic, questo albero è perfetto in qualsiasi dimora, piccola o grande: basta saper accostare gli addobbi ai tessuti ed ai rivestimenti di casa e il gioco è fatto.

Colorato e allegro: non importa il risultato, quel che conta è divertirsi. Ecco dunque l'albero che fa per chi non intende impegnarsi nell'estetica, ma semplicemente dare corpo al desiderio di godere appieno della gioia dello stare insieme e di circondarsi di affetto e positività. Palline colorate di tutte le forme e le dimensioni e tanti regali ai piedi dell'albero: evviva la fantasia.

Bianco candido: se la neve non si fa vedere, possiamo portarla entro le mura domestiche ricorrendo a un albero tutto bianco. A questo punto possiamo giocare con gli addobbi per avere ogni anno un abete tutto nuovo: palline solo rosse, o solo rosa, o solo dorate o solo blu, come vuole l'ultima tendenza. Il risultato sarà elegante e sofisticato, ma forse anche un pochino scontato. Per chi non ama impegnarsi troppo e non ha tempo da dedicare agli addobbi.

Rigoroso e low profile: sempre per chi non apprezza gli eccessi, l'albero tutto nero da vestire con palline di bianco polistirolo è quanto di più sobrio ci possa essere. Una proposta alternativa, ma comunque d'effetto, per dimore super glam che invocano il design anche nello spazio delle feste. Freddo, ma elegante.

Minuscolo o gigante: le mezze misure non sono per noi? Non c'è che da scegliere. L'albero piccolo piccolo è perfetto per essere sistemato ovunque in casa, perfino in cucina, senza disturbare nessuno e senza compromettere gli spazi nell'abitazione, sempre troppo piccoli per quello che vorremmo. L'albero taglia XXL è l'ideale per chi desidera rendere protagonista il simbolo del Natale e accendere l'atmosfera gioiosa a dispetto dell'ingombro: non esiste una regola, a ciascuno il suo!

Spoglio, ma simpatico: se omologarci non ci piace, oppure non abbiamo spazio, né budget l'albero fai da te si ricava anche solo agganciando qualche addobbo, palline o festoni, a rami ben disposti in qualche vaso. L'home decor a volte può fare miracoli.

Ovunque, anche in ufficio: chi l'ha detto che al lavoro dobbiamo dimenticare le tradizioni e lasciare che il Natale passi inosservato? L'albero sta bene ovunque e se non abbiamo una sala riunioni a disposizione potremo ricorrere a semplici sagome in legno, simpatiche, economiche, colorate e adatte per essere sistemate ovunque, anche sugli scaffali impolverati. Parola d'ordine: è qui la festa!