Natale: per addobbi e regali originali vince il fai da te con filati e uncinetto

Lavorare all' uncinetto calma i nervi, aumenta la concentrazione ed è sufficientemente facile per potersi dedicare a quest'arte anche mentre ci si rilassa sul divano o si chiacchiera in compagnia .

PALLINE PER L'ALBERO: le palline per l'albero di Natale sono l'addobbo più gettonato e forse il simbolo più utilizzato per rappresentare il Natale. È sufficiente acquistare le palline in polistirolo che poi andranno rivestire con semplici punti all'uncinetto e nastri dei colori che più ci piacciono. Bianche e rosse, oppure verdi, o anche rosa e fucsia per adornsre con i colori più di tendenza, sono perfette anche blu e oro o argento. Da realizzare con calma, sono l'ideale anche per un regalo personalizzato da fare alle amiche o alle colleghe o da utilizzare come originali segnaposto nella tavola delle Feste.

CALZE E CALZINE: anche la calza non perde fascino e continua a rappresentare un evergreen delle decorazioni natalizie. Sì dunque a calze di ogni dimensione, da quelle piccole, piccole utilizzate per l'albero, a quelle un po' più grandi ove riporre cioccolatini e caramelle, sino a quelle di medie dimensioni perfette per l'arrivo della Befana. I colori? Rosso e bianco la fanno da padrone, ma anche il verde dell'albero o l'accostamento più sobrio dei grigi con il bianco sono perfetti per questo classico addobbo fai da te.

LE TAZZE PERSONALIZZATE: una mug o una tazza per la colazione non potrebbero essere più speciali se rivestite con ricami all'uncinetto. Anche in questo caso, vincono creatività e fantasia: se usate come strenna, sarà bello ricamare l'iniziale di chi riceverà il dono; se sistemate in tavola come segnaposto, sono perfetti anche i classici simboli del Natale come i cristalli di neve, le palline e le slitte. Infine, se pensate come contenitori per rami di vischio o candele profumate, una piccola striscia realizzata a mano cui aggiungere nastri o fili argentati sarà il modo migliore per decorare la casa in maniera originale e unica.

CENTROTAVOLA E SOTTOPIATTI: la tavola delle Feste, si sa, deve essere memorabile. Riunirsi per il pranzo o la cena di Natale ha un significato profondo, di rafforzamento dei legami affettivi e di affermazione dell'importanza di essere insieme nel festeggiare il momento più importante dell'anno. Impreziosire la tavola dunque è bello e riveste anche un valore simbolico: sì dunque a centrotavola realizzati con l'uncinetto, così come anche i centrini che diventano eleganti sottopiatti o sottobicchieri. I colori più gettonati? Rosso, verde e anche ecru per le mise en place che vogliono essere ricordate.

PUPAZZI E TANTO ALTRO: perché limitarsi? Quando si hanno a disposizione filato e uncinetto, basta lasciarsi andare e far volare la fantasia. Ecco allora che possono prendere forma i pupazzi da appendere all'albero, piccoli angioletti con le ali bianche, animaletti del bosco o cuoricini da sistemare qua e là in casa o da aggiungere alla confezione dei regali per renderli ancora più personali e indimenticabili.