Giornata Mondiale della Luce: fai risplendere la tua casa come una reggia

La luce è da sempre sinonimo di bellezza, buonumore, vitalità, energia e benessere. La quarantena imposta dall' emergenza coronavirus ci ha reso ancora piú consapevoli dell’importanza di un ambiente ben illuminato e confortevole, indispensabile per migliorare le ore trascorse in smart working e per una casa pronta a regalarci serenità e voglia di fare.

Specchio riflesso: lo specchio è sicuramente uno dei migliori alleati per migliorare la trasmissione della luce in casa. Riflettendo la luce da una parete all’altra, permette di massimizzare l’illuminazione delle stanze: una tecnica conosciuta fin dall'antichità e forse utilizzata dagli Egizi per addentrarsi nelle buie profondità all'interno delle piramidi. Poiché nessuna lampada è in grado di sostituire la bellezza della luce naturale, nè è altrettanto economica, vale la pena di usare l'astuzia: il portafoglio ringrazia.

Occhio al colore: anche le pareti debbono fare la loro parte per garantire una casa luminosa e splendente. Sì dunque a colori chiari, soprattutto negli ambienti dove sostiamo più a lungo, soggiorno e cucina per esempio. Vanno benissimo le tonalità panna e quelle del grigio, sempre nelle nuance più chiare, mentre nelle stanze da letto possiamo optare anche per colori pastello con intensità lievi se la luce fa fatica ad entrare. In generale, comunque, ricordiamo che più i colori sono freddi, maggiore sarà il riflesso della luce naturale.

Tende sì, tende no: le nostra case, contrariamente a quelle del nord Europa, amano adornarsi di tende, che rendono l'abitazione ricca ed elegante, anche quando sono discrete e raffinate. Un elemento di arredo apprezzato da sempre e che un tempo serviva a sbarrare gli spifferi freddi d'inverno e a proteggere dal caldo eccessivo in estate. La soluzione ottimale per una casa da sogno che rispetti la luce naturale è quella di scegliere i tessuti in base alla luce che necessita ad ogni stanza, ricordando che un gioco d'arredo molto seguito dai design addicted è quello di incorniciare le finestre con tende doppie: le cadute laterali, più spesse e ricche, e il tessuto centrale, leggero e impalpabile, affinchè si possa regolare con facilità la quantità di luce e calore che si intende lasciar passare entro l'abitazione.



Lucernario, utile e romantico: molto scenografico, il lucernario è una soluzione molto efficace, ancorché non particolarmente a buon mercato. Secondo gli esperti di Habitissimo il lucernario rappresenta tuttavia uno strumento molto valido che non solo consente di illuminare magnificamente la stanza, ma è anche in grado di sfruttare la luce solare con funzione simile a quella di un radiatore. Utile quindi non solo per aumentare la luce naturale in casa, ma anche ideale per ottenere un risparmio sulla bolletta della luce elettrica.