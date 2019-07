Estate: giardino e piscina, un accoppiata vincente

Estate: giardino e piscina, unʼaccoppiata vincente Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Non occorre disporre di grandi spazi per poter pensare ad una piscina immersa nel giardino di casa: oggi sono davvero moltissime le soluzioni offerte dai produttori che riescono a regalare una vasca bella e funzionale quasi a tutti. Ecco un piccolo assaggio di quello che a cui possiamo ispirarci per un progetto di design.



Elegantissimo: semplici chaise longue in materiale naturale diventano preziose alleate di una pausa a tutto relax a bordo piscina: qui la parola d'ordine è quiete e niente di meglio che un giardino ove alberi ad alto fusto e un prato delicato circondano il blu dell'acqua.



Suggestivo: se siamo fortunati e abbiamo una casa in luoghi meravigliosi non ci saranno difficoltà nello sfruttare il panorama circostante per una immersione non solo nell'acqua, ma anche nel territorio. Dolcissime colline, come in Toscana, o abitazioni che si trovano a picco sul lago offriranno un ulteriore emozione a chi avrà la possibilità di trascorrere del tempo tra un tuffo e la lettura di un libro.



Discreto: mettere in comunicazione l'interno con l'esterno dell'abitazione: una soluzione bella e funzionale. In questo caso, la zona d'ombra è garantita dal patio, dove la natura del giardino circostante regalerà anche una temperatura confortevole e metterà ancor più in risalto la piscina, lontana quanto basta per non creare disturbo ma giustamente vicina per accogliere chi vi si vuole bagnare.



Pratico: una piscina vicinissima alla casa che consente l'accesso aprendo direttamente le porte dell'abitazione. Dal soggiorno all'acqua senza soluzione di continuità, ottimo per chi ha bambini piccoli e anche per chi lascia libero accesso agli amici a quattro zampe. Se lo spazio esterno non è grandissimo, è possibile sacrificare un po' di verde a favore della vasca, ma ne può valere decisamente la pena.



Esclusivo: se la privacy è un must per garantirci la tranquillità e la serenità che cerchiamo, la scelta non può che essere quella della barriera visiva. Un importante quanto sobrio muro a secco è perfetto per cercare di inserirsi nel contesto del giardino e offre il grande pregio di nascondere alla perfezione quanto avviene all'interno; d'altra parte, impedisce all'occhio di perdersi nel paesaggio circostante. La vita è sempre una questione di scelte...