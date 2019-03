20 marzo 2019 05:00 Domotica: oggi la casa è più intelligente e confortevole Case a misura di abitante e sempre più attente ai consumi e al comfort grazie a tecnologie allʼavanguardia e di semplice utilizzo

Il sogno di una casa più intelligente di noi è oggi realtà e infinite sono le proposte di dispositivi di ultima generazione che semplificano la vita in modo razionale e attento all’ambiente. La chiave per tutto questo è la domotica, che grazie all’IOT (Internet of Things) applicato all’ambito domestico può garantire risparmio, sicurezza, basso impatto ambientale e comunicazioni in tempo reale. Fantascienza? No, tutto vero e possibile: scopriamo di più!

Accorgersi che una finestra è stata lasciata aperta, anche quando si è già al lavoro? Innaffiare il giardino o il terrazzo solo se non pioverà e rimandare l’acqua in caso di umidità o di scrosci estivi?



Preparare il forno alla temperatura corretta così quando torneremo a casa trafelate e stanche dopo una giornata di lavoro, avremo solo da infornare il nostro manicaretto? Sintonizzare la TV sul nostro canale preferito e chiedere tramite la messaggistica internet di ascoltare questo o quel brano o artista mentre prepariamo la tavola?



Tutto questo è possibile grazie alla domotica, ovvero la tecnologia applicata all'abitare per rendere il nostro stare in casa sempre più piacevole, ma anche cercando di limitare i consumi ed evitando al nostro portafoglio di sborsare quattrini inutilmente.



Tante sono le proposte sul mercato tra cui scegliere, a seconda naturalmente delle nostre esigenze o necessità: ecco quindi una piccola guida per curiosare qua e là tra le app che ci aiutano a vivere meglio tra le mura domestiche.



Risparmio e sicurezza: grazie ad una tecnologia made in Italy al 100% arriva nelle case un maggiordomo virtuale programmato per una doppia funzionalità: risparmiare energia e mantenere in sicurezza l’abitazione. Si chiama Homy, è sviluppata da Fractalgarden, e si è aggiudicata il finanziamento da oltre un milione di euro stanziato dalla Commissione Europea per i migliori progetti innovativi ad alto tasso di eco-sostenibilità. Tutte le funzionalità di Homy hanno una relazione con lo stato (“fuori casa”, “in casa” e “sonno”) delle persone che vivono in casa e la piattaforma è in grado di regolare in autonomia la temperatura, di impostare il sistema di allarme e ottimizzare i consumi elettrici. Tutto grazie ad una app e a semplici sensori che vanno installati e collegati al cloud: ovvero, i sensori per funzionare non hanno bisogno che in casa sia già presente internet, ma del resto chi oggi non ce l'ha?



Una casa è una macchina per abitare. Le Corbusier Per gli amanti del verde: se abbiamo un giardino o terrazzi e balconi fioriti pieni di vasi e piante, possiamo avvalerci di Rachio, che governa le previsioni meteo per assicurare al verde la giusta quantità di acqua nelle ore più indicate. Stop dunque all'irrigazione automatica che si accende anche sotto il temporale: con Rachio la gestione dell’acqua è ottimizzata in base al meteo e all'umidità, per assicurare ad ogni pianta la giusta quantità di acqua in stagione. Anche in questo caso l'interfaccia e la app sono molto semplici e consentono di adattare le diverse necessità idriche nelle differenti aree del giardino o a seconda del tipo di piante: che siano fiori o alberi da fusto, piante grasse o siepi, tutte godranno dell'annaffiatura corretta. Nessuno spreco d’acqua e nessun rischio di vedere marcire le nostre bellissime piante e l'orto prezioso e i piccoli di casa bagnarsi tra gli irrigatori in funzione.