Divani da esterno: come arredare lo spazio outdoor per far invidia al vicino

Bianchi, per non sbagliare:

il bianco è il rivestimento per eccellenza, quello che rende raffinato ogni ambiente e ogni elemento di arredo, quello che non passa mai di moda, quello che sta bene con tutto, ma proprio tutto. Il bianco è il non colore su cui puntare per esibire un divano che da solo sa esprimere classe ed eleganza anche nella semplicità delle linee. Per un arredo da esterno indimenticabile, sì ad accostamenti arditi: sul divano bianco perfetti cuscini a tinte forti, per esempio sulle tonalità del blu per un'ispirazione di stile mediterraneo, o su quelle del rosso e del fucsia per riprendere i colori di bouganville e gerani. Il suggerimento furbo, per un terrazzo o un giardino da copertina, è circondarsi di piante dall'aria esotica, oltre che da fioriture allegre, aggiungendo magari qualche succulenta super scenografica.

Toni pastello, per rilassare corpo e mente:

l'azzurro, il verde, il giallo, il lilla, il grigio. I colori pastello sono perfetti per arredare lo spazio esterno senza turbare la quiete dei colori della natura. Immersi nella realtà circostante, i divani con le tinte pastello regalano un senso di intimità, di privacy che mal sopportano gli sguardi curiosi o ambienti chiassosi. Ideali per dare continuità agli spazi interni, questi divani sanno essere super trendy grazie alle scelte dei designers che puntano all'originalità. L'abbinamento ideale è con cuscini in tessuto fantasia, ottime le righe, ma vanno benissimo anche stampe che richiamano la natura, grandi foglie o fiori o pesci e coralli, perché no. I divani in tonalità pastello sono perfetti in contesti urbani, sanno interpretare al meglio il bisogno di convivialità e di vita sociale quando si punta su tessuti resistenti e di facile pulizia e manutenzione.

Legno e rattan, un grande classico:

ormai sdoganati anche per l'arredamento da interni, il legno e le fibre di rattan anche sintetiche sono l'ideale per l'arredo da esterni capace di far ottenere un pieno di like sui social. Abbinati a morbidi cuscini, i divani realizzati in questi materiali sono comodi da spostare e da ricollocare, tanto outdoor quanto tra le mura domestiche assecondando il cambio di stagione. Il vantaggio? Ormai sul mercato ve ne sono di moltissimi tipi e a prezzi decisamente molto accessibili, resistenti perfino a temperature più rigide. Divani perfetti dunque per un utilizzo anche nella stagione fredda, purché si sia muniti di calde coperte: un vero schiaffo per il vicino che ci vedrà accoccolati sui divani anche mentre fuori nevica.