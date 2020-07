Contrasto o armonia: a quale ti ispiri per arredare la tua casa?

Arredare può essere divertente e con fantasia e creatività anche la casa più anonima può trasformarsi in una abitazione ricca di spunti e originalità : qui qualche suggerimento per trovare la dimensione più adatta a noi e alle nostre esigenze .

Contrasto o armonia: a quale ti ispiri per la tua casa? Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Armonia: chi predilige ambienti dall'aria soft, calda e raffinata, non ha dubbi, perché l'armonia è da sempre sinonimo di buon gusto e sobrietà. Che si giochi sui toni del bianco e del grigio, o si opti per tonalità pastello, l'effetto è sempre molto elegante. Nuance delicate sono perfette per ambienti che hanno come obiettivo quello di rendere rilassante lo stare entro le mura domestiche; i colori accesi, per contro, invitano e riflettere sul carattere e il piglio deciso di chi vi abita. Decisamente più semplice da realizzare, l'ambiente armonico ha dalla sua la facilità di progettare anche un completo remise en forme senza impiegare troppa energia: basterà aver individuato il colore di cui vestire la casa e il resto verrà da sé. Consigliatissimo per chi non ha troppo tempo o voglia di dedicarsi all'arredo del proprio nido o più semplicemente ama la linearità.

Contrasto: giocare coi contrasti è divertente, sfidante e può regalare grandi soddisfazioni. Abbinare colori differenti e magari molto distanti tra loro, toni freddi a nuance calde, oppure mixare materiali diversi, unendo al calore del legno il freddo del ferro o del cemento, o ancora stili che sembrerebbero antitetici, il più classico degli arredi con pezzi super moderni, è rischioso ma anche divertente. Raccogliere oggetti qua e là, nei mercatini o durante i viaggi o ancora acquistati nei negozi di grido per design addicted, è un hobby per molti e arredare la casa, in questo caso, richiede forse più tempo e pazienza. Il risultato? Decisamente molto personale e stiloso, certamente di carattere.