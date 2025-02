Casa e Carnevale: tanto colore per festeggiare tra le mura domestiche

azzurro, verde, indaco, viola: i colori freddi sono sempre un grande classico, soprattutto per quanto riguarda le pareti e i complementi d'arredo. Sinonimo di eleganza e raffinatezza, queste nuance sono perfette per vestire in maniera sofisticata ogni ambiente domestico senza stancare l'occhio, regalando tuttavia serenità. Adatti per i rivestimenti di divani e poltrone, così come pure sulle pareti, magari anche solo in qualche nicchia, sono splendidi usati nelle case cittadine o in quelle al mare o al lago, per non dare soluzione di continuità al contesto naturale che in cui rimangono, almeno otticamente, immerse.