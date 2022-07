Casa: camere con vista mozzafiato che ci fanno svegliare col sorriso

Ammettiamolo: chi di noi non sogna una casa ove potersi coricare in camere da letto con una splendida vista per rilassare corpo e mente ? Dalle ville incantevoli affacciate direttamente sul mare , a quelle che aprono a scorci di boschi e prati , oppure dimore da cui ammirare le montagne innevate : ecco una carrellata delle tante proposte da cui prendere spunto per l' alcova ideale .

Una

casa

dormire guardando le stelle

svegliarsi in un tripudio di colori

camere da letto

vista mozzafiato

in cui poter, profumi e suoni armoniosi: leche tutti forse vorrebbero avere o provare almeno una volta nella vita sono quelle che regalano una

D'altra parte, il

riposo

natura circostante

calma e serenità

ampie finestre

terrazzi

abbaini

spicchio di cielo

da sogno

quando si è immersi nellaè quello che più ci ristora e che ci fa dimenticare gli affanni quotidiani regalando. Che si tratti di, o dio anche solo didai quali osservare uno, le camere con vista immerse nel verde o nel blu sono davvero

Se amiamo il mare:

il blu è il colore della calma, dell'infinito, della pace, della serenità emotiva e dell'armonia. Circondarsi di blu significa fare in modo di normalizzare la frequenza del battito cardiaco e la pressione, a cui si accompagna una piacevole sensazione di placido riposo. Per i cinesi il blu è il colore dell’immortalità dell’intelletto, della verità, della fedeltà, della costanza. Per i buddisti rappresenta il Cielo, la purificazione, mentre nell’antica Roma il blu era indossato dai dipendenti pubblici, da qui l’idea delle uniformi odierne della Polizia per esempio. Dunque, esiste qualcosa meglio che vedere la distesa azzurra del mare appena apriamo gli occhi? Non solo: lasciarsi cullare dalle onde, quando è il momento di abbandonarsi a Morfeo, è una coccola perfetta e un modo molto romantico di lasciarsi andare ad una buona notte.

Se amiamo il verde:

il colore verde è quello della natura, il colore del mondo vegetale per eccellenza. Il verde infonde calma ed è utilissimo per ridurre lo stress mentale e diminuire l’attività cerebrale accelerata. La sua azione visiva agisce sul sistema nervoso, calmando i ritmi accelerati, stimolando la capacità di rimanere lucidi e analizzare le situazioni in maniera più logica. E' un valido aiuto per la memoria e ci rende più riflessivi e pronti all’azione. Le camere con vista sulle montagne o sui boschi circostanti sono l'ideale per allentare le tensioni e predisporsi a guardare con ottimismo il futuro, svegliarsi col sorriso di chi si sente rigenerato e pronto ad affrontare nuove sfide senza ansie o eccessive aspettative. Il meraviglioso panorama offerto dalle cime innevate, dai prati spazzolati dal vento e il suono degli animaletti che popolano i boschi sono un medicamento perfetto per staccare dallo stress e godere del presente, ma sempre col sorriso.