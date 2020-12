Calduccio domestico: ecco i consigli utili per isolare la casa dal freddo Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 14 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le dispersioni di calore sono molto comuni in quasi tutte le case e sono particolarmente insidiose perché spesso non siamo in grado di individuarle con prontezza, ma solo quando i brividi di freddo iniziano a farsi sentire e le bollette segnano valori mai visti prima.

Una casa ben isolata termicamente è capace di abbassare i consumi e aumentare il benessere interno: una piacevole combinazione che sarà efficace non soltanto durante la stagione invernale, ma regalerà benefici effetti anche in estate, evitando di far penetrare il calore dall'esterno dell’abitazione al proprio interno.

Il cappotto termico: tra i suggerimenti degli esperti di habitissimo vi è il cappotto termico. Si tratta di un intervento che va studiato con cura in base alle caratteristiche architettoniche dell’edificio, al tipo di costruzione e al contesto. Per esempio, in una casa si può scegliere di isolare le pareti più esposte verso l’esterno proprio per contrastare la dispersione di calore. Questo tipo di intervento può essere realizzato con diversi materiali: dai pannelli sintetici come il polistirene, una speciale resina termoplastica, a rivestimenti della facciata realizzati con materiali ecologici, quali la canapa, una soluzione che unisce l’ecosostenibilità ad alte prestazioni energetiche.

Isolare partendo dal tetto: come noto, il calore tende a salire verso l’alto, per cui se trova qualche via di fuga sul tetto la casa faticherà a scaldarsi e per questo motivo il tetto è solito essere uno dei punti deboli dell’isolamento di una casa. La buona notizia però c'è, ed è che se le coperture che non hanno uno strato isolante è possibile comunque inserirlo durante una ristrutturazione o il rifacimento del tetto. Meglio tardi che mai, dunque.

L’importanza dei serramenti: porte e finestre sono tra i punti della casa da tenere sotto stretta osservazione, perché proprio qui si hanno molte dispersioni di calore e per questo vengono definiti "ponti termici" ovvero punti in cui si determina un indebolimento della tenuta termica a causa delle giunzioni. Installare degli infissi ad alta efficienza energetica, con profilo e vetri termici, consente di ridurre le perdite. E' un investimento non da poco, ma i cui benefici si possono apprezzare fin da subito e con continuità nel corso degli anni.

Guerra agli spifferi: gli spifferi sono una vera e propria iattura in molte abitazioni e sono causate da diversi fattori, ad esempio dal cattivo stato di un serramento o anche da una eventuale scorretta installazione. Quando non è possibile ipotizzare la sostituzione dell’infisso, si può ricorrere a soluzioni che contrastino gli spifferi. Si può pensare alla sostituzione di vetri singoli con vetri doppi, il che consente di avere notevoli benefici, oppure alla protezione dall’esterno attraverso l’utilizzo di tende invernali. Dove non è possibile trovare altri rimedi, l’unico modo per attenuare l'indesiderato ingresso di aria fredda dall'esterno è mediante i paraspifferi intelligenti o l’applicazione di profili in gomma. La necessità aguzza l'ingegno, sempre.

Attenzione al camino: anche il camino, bellissimo ed estremamente romantico, può causare una significativa dispersione di calore. Infatti, sebbene sia una efficiente fonte di riscaldamento, può comportare un notevole ingresso d’aria fredda dalla canna fumaria. Un facile quanto valido accorgimento è quello di chiudere sempre la serranda del camino quando questo non viene utilizzato, per poi riaprirla quando si desidera accenderlo in modo da ridurre la formazione di fumo.

Arredare isolando: anche la scelta dell'arredo può fare la sua parte quando si parla di attenuare le dispersioni di calore e isolare meglio la casa. Rivestire le pareti con pannelli in legno può avere, oltre alla funzione decorativa estremamente trendy, anche una buona azione isolante sul piano termico. L’utilizzo di tappeti di grandi dimensioni è un aiuto al contenimento delle dispersioni di calore del pavimento, così come i tendaggi pesanti possono limitare l’ingresso di aria fredda da eventuali spifferi.